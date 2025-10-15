Нетаняху отново на съд за корупция (ВИДЕО)

Съдът в Израел поднови делото срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху за корупция, след като делото бе отложено по настояване на самия обвиняем в края на юни. Припомняме, че делото се гледа вече пета година, то започна през май 2020 г. Нетаняху се появи в съда усмихнат, облечен в черен костюм и червена вратовръзка, заобиколен от няколко министри, освиркани от демонстранти при пристигането им в съда. Това ново изслушване се провежда два дни след освобождаването на заложниците, държани в Газа, в рамките на размяна срещу палестински затворници, осъществена по споразумение за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ.

На 12 октомври американският президент Доналд Тръмп за пореден път предложи пред израелския парламент да бъде дадена амнистия на Нетаняху, който е обвинен в корупция, измама и злоупотреба с доверие в три отделни дела, предаде АФП, цитирана от Нова телевизия.

Тръмп многократно е призовавал през последните месеци за прекратяване на делото или помилване на Нетаняху, когото той самият нарече “велик военновременен президент“, а делото окачестви като “смехотворен лов на вещици“.

Обвиненията

Нетаняху е обвинен в измама, злоупотреба с обществено доверие и корупция за предполагаеми противозаконни услуги, правени от него на телекомуникационния гигант "Безек", докато е бил министър на съобщенията.

Бенямин Нетаняху и съпругата му Сара са обвинени, че са приели луксозни стоки на стойност над 260 000 долара - пури, бижута и шампанско - от милиардери в замяна на политически услуги.

По други две дела Нетаняху е обвинен, че е опитал да договори по-благоприятно отразяване в две израелски медии.

По време на процеса, който беше отлаган няколко пъти от началото му през май 2020 г., и дори преди това, Нетаняху винаги е отричал да е извършил каквото и да е престъпление, като все още твърди, че е “жертва на политическа конспирация“, с цел да го отстрани от властта.

Най-дълго управлявалият Израел

Като лидер на „Ликуд“ - голямата партия на израелската десница - Нетаняху държи рекорда за най-дълго прекарани години начело на израелското правителство (общо над 18 години, с прекъсвания, от 1996 г. насам).

Снимка Getty Images

Проектът за реформа на правосъдието, подкрепен от неговото правителство - едно от най-десните в историята на Израел - след завръщането му на власт в края на 2022 г., предизвика едни от най-големите протести, които страната е преживявала от създаването си през 1948 г.

Проектът беше суспендиран от правителството едва след безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение „Хамас“, която предизвика войната в Газа на 7 октомври 2023 г.

Реформата беше описана от противниците ѝ като нелиберална и способна да подкопае основите на правовата държава, като отнема властта на съдиите в полза на избраните представители.

