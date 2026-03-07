"Не бъдете инструменти на Израел и САЩ": Иран спира удари по съседни държави, ако не ги нападат (ВИДЕО)

Иран ще стои докрай. Няма капитулация. Това важно изявление на фона на хаоса направи днес иранският президент Масуд Пезешкиан. И добави, че искането на САЩ за безусловна капитулация е "мечта, която трябва да отнесат в гроба си". Той призова иранците да забравят вътрешните борби и да се обединят, за да защитят страната, като същевременно се извини на съседите си за евентуални щети от скорошните удари.

BREAKING: Iran’s President Pezeshkian drops a major statement amid the chaos



“Iran will stand until the end. No surrender.”



He just called on Iranians to forget internal fights and unite to defend the country… while apologizing to neighbors for any damage from recent strikes.

"Временният управляващ съвет на Иран реши да преустанови ударите по съседните близкоизточни страни, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Ислямската република", каза той в обръщение по държавната телевизия. Новината бе обявена, въпреки че Ислямската република продължи и днес да извършва атаки в региона в отговор на американско-израелските удари.

От изказването на Пезешкиан следва, че срещу територията на страната му не бива да се предприемат удари от американските военни бази в Близкия изток.

Понеже подобни обекти има в няколко страни, включително в Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт, това условие фактически би трябвало да важи и за САЩ.

Иран също така призовава регионалните държави да не се превръщат в инструменти на Израел или САЩ, а да решат всичко чрез дипломация.

Засега не е ясно откога влиза в сила обявеното спиране на обстрелите.