„Днес караме за теб, Малена“ – състезатели изразиха подкрепата си към българското чудо на сноуборда (ВИДЕО)

Елитът на световния сноуборд се обедини в подкрепа около 16-годишната българка Малена Замфирова. На 3 март тя пострада сериозно, след като бе ударена в гърба от скиор на пистата в Шпиндлерув Млин, където днес се проведе поредният старт от Световната купа.

Сноубордистите на Световната купа в подкрепа на Малена

Почти всички състезатели се появиха с по две черни ленти на всяка буза – символ, който е запазена марка на Малена. Много от тях отправиха и лични послания за бързо възстановяване, показвайки, че солидарността и подкрепата са неразделна част от спортната общност.

"Това е за Малена. Тя винаги кара с тях и това е за нея, защото много ни липсва и съжаляваме за случилото се. Пожелаваме ѝ бързо оздравяване. Мислим за теб, бъди силна, скоро ще се видим", беше посланието на канадската сноубордитска Кайли Бък.

"Здравей, Малена! Оздравявай бързо. Имаме нужда от теб!", каза Матилда Шайд от Германия.

А австрийката Мартина Анкеле се обърна към Малена с думите: "Днес се състезаваме в Шпиндерлув Млин за съжаление без нашата състезателка Малена, която за съжаление се контузи и по този начин искам ѝ пожелая добро и бързо възстановяване. Липсваш ни!"

Брат ѝ Тервел, заедно с ветерана в сноуборда Радослав Янков, също демонстрираха солидарност, като носеха черни ленти под очилата си. След осминафиналната си загуба от Андреас Промегер, Янков отправи силно послание към Малена: "Тя е силно момиче. Днес, Малена, караме за теб!"

От медицинската страна днес идват обнадеждаващи новини – състоянието на Малена постепенно се стабилизира. Вчера се планираше сложна операция в австрийския град Грац, но заради текущото ѝ състояние процедурата беше отложена и ще се проведе в понеделник. Счупената бедрена кост, която е фрактурирана на две места, е основният проблем, но спортистката има и травми на таза и лопатката на рамото.

По инцидента се води официално разследване, като органите работят за изясняване на всички детайли около случилото се на пистата.

