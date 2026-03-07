Изключиха един от олимпийците ни от националния отбор по биатлон

Българският биатлонист Благой Тодев, който записа 22-ро място в индивидуалната дистанция на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина, бе изключен от националния отбор по биатлон до края на сезона, научи Actualno.com. Причината е дисциплинарно наказание, след като Тодев си позволи на няколко пъти да критикува публично тренировъчните методики на треньорския щаб начело с Волфганг Пихлер. Така той няма да може да се състезава в оставащите стартове от Световната купа.

Благой Тодев е изключен дисциплинарно от отбора на България

По време на Игрите в Милано/Кортина Тодев на няколко пъти заяви пред камерата на БНТ, че обмисля дали да не се откаже от спорта, тъй като не е съгласен с тренировъчните методи. Според него е необходим индивидуален подход към състезателите, какъвто треньорският щаб не осигурява, като всички тренират по обща методика. При едни, методиката дава видими резултати - особено при Лора Христова и Милена Тодорова, но при други не се забелязва прогрес.

Трима национали са пред отказване от спорта заради тренировъчния подход в националния отбор

Освен Тодев, недоволни от тренировъчните методи са и Константин Василев и Валентина Димитрова. Василев дори отиде да тренира с Б отбора още през лятото, за да се готви по индивидуален план, а в началото на тази година показа някои много силни резултати, като записа по-добри класирания от състезателите от А отбора. Тодев остана да се готви в А отбора, но очевидно няма намерение да продължава да тренира при тези условия.

Валентина Димитрова също заяви публично несъгласието си с тренировъчните методи, но тя и Василев остават част от отбора. По всяка вероятност Българската федерация по биатлон няма да направи смяна на треньорския щаб, тъй като е удовлетворена от постигнатите резултати от Христова и Тодорова. Също така дългогодишният председател на федерацията и олимпийска шампионка Екатерина Дафовска отбеляза, че и световният шампион за юноши Георги Джоргов се готви по методиката на Пихлер.

Ако няма съществена промяна в тренировъчния подход в националния отбор, много вероятно е Тодев, Василев и Димитрова да се откажат от спорта.