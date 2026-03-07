България в топ 8: Замфиров завърши осми в паралелния слалом, Радо Янков е 13-и

Българският сноубордист Тервел Замфиров, бронзов медалист от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, приключи участието си на четвъртфиналите в паралелния слалом от Световната купа в чешкия курорт Шпиндлерув Млин. В директната битка за място на полуфиналите Замфиров бе изпреварен от италианеца Маурицио Бормолини, водач в генералното класиране и бъдещ победител в състезанието, с разлика от 0.72 секунди. Така българинът се нареди на осмата позиция в крайното подреждане.

Тервел Замфиров завърши осми Шпиндлерув Млин, Радослав Янков е 13-и

Бормолини завърши надпреварата с победа, след като в големия финал се наложи над японския състезател Росуке Шинохара.

Преди това на осминафиналите Замфиров трябваше да се справя с Даниеле Багоца, който даде най-доброто време в квалификациите. Българинът получи шанс за четвъртфинал след дисквалификацията на италианеца.

Другият български представител, Радослав Янков, приключи още на осминафиналите, след като изостана с 0.27 секунди от австрийския си съперник Андреас Промегер. Янков завърши 13-и, след като бе 12-и в квалификациите, докато Замфиров се класира 16-и на стартовия ред.

Третият българин в надпреварата, Александър Кръшняк, не успя да завърши второто спускане по синьото трасе и зае 31-о място в крайното класиране.