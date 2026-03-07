Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

България в топ 8: Замфиров завърши осми в паралелния слалом, Радо Янков е 13-и

07 март 2026, 18:26 часа 195 прочитания 0 коментара
България в топ 8: Замфиров завърши осми в паралелния слалом, Радо Янков е 13-и

Българският сноубордист Тервел Замфиров, бронзов медалист от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, приключи участието си на четвъртфиналите в паралелния слалом от Световната купа в чешкия курорт Шпиндлерув Млин. В директната битка за място на полуфиналите Замфиров бе изпреварен от италианеца Маурицио Бормолини, водач в генералното класиране и бъдещ победител в състезанието, с разлика от 0.72 секунди. Така българинът се нареди на осмата позиция в крайното подреждане.

Тервел Замфиров завърши осми Шпиндлерув Млин, Радослав Янков е 13-и

Бормолини завърши надпреварата с победа, след като в големия финал се наложи над японския състезател Росуке Шинохара.

Още: 16-годишната Малена Замфирова донесе бронз на България от Световна купа по сноуборд

Тервел Замфиров

Преди това на осминафиналите Замфиров трябваше да се справя с Даниеле Багоца, който даде най-доброто време в квалификациите. Българинът получи шанс за четвъртфинал след дисквалификацията на италианеца.

Другият български представител, Радослав Янков, приключи още на осминафиналите, след като изостана с 0.27 секунди от австрийския си съперник Андреас Промегер. Янков завърши 13-и, след като бе 12-и в квалификациите, докато Замфиров се класира 16-и на стартовия ред.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Радослав Янков

Още: Замфирови отпаднаха рано, Янков - на 1/8-финалите, Зографски с 25-о място

Третият българин в надпреварата, Александър Кръшняк, не успя да завърши второто спускане по синьото трасе и зае 31-о място в крайното класиране.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Сноуборд Радослав Янков Тервел Замфиров Александър Кръшняк
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес