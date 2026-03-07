Спорт:

Спряха всички полети от и до Дубай (ВИДЕО)

07 март 2026, 10:15 часа 762 прочитания 0 коментара
Всички полети от и до Дубай са отменени до второ нареждане, съобщиха Обединените арабски емирства (ОАЕ). Авиакомпания Emirates също обяви, че спира полетите. До момента компанията извършваше ограничен брой полети от Дубай и Абу Даби по сигурни въздушни коридори. Съобщението дойде след инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището рано тази сутрин. Съобщава се за силни експлозии в столицата на ОАЕ - Абу Даби.

ОЩЕ: Евакуирали сме над 1300 души от Близкия изток, кризисният щаб разясни за ВИП привилегиите

Най-натовареният международен хъб в света, който обслужва десетки милиони пътници всяка година, е напълно затворен.

Пресслужбата на правителството на Дубай потвърди - полетите са спрени "за безопасността на пътниците, персонала и екипажа".

В очакване да бъдат евакуирани

Очакваше се българският национален превозвач да изпълни днес още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи. Засега не е ясно дали полетът предвиден за тази вечер ще може да се осъществи.

Седмица след началото на напрежението в Близкия изток много българи остават блокирани в Дубай. Виктория Делева, която е на екскурзия, разказва в ефира на Нова телевизия за проблемите при качването на правителствените полети. "Една жена от нашата група получи имейл да се яви за полета в петък вечер, но не фигурираше в списъка. Не излетя и никой не можа да ни обясни защо. В същото положение бяха още 5-6 човека", сподели тя.

Според туристите списъците се изготвят от Външното министерство и не са точни, а някои "важни фигури" се качили на полупразни самолети, което предизвиква недоволство сред останалите пътници.

ОЩЕ: "Вече си плащаме сами": Дубай спира да поема хотелите на блокираните туристи

В Катар Адриана Михайлова разказва, че групата ѝ се е насочила към Саудитска Арабия, тъй като не са получили информация как ще бъдат евакуирани. „Все още сме в Катар и не знаем какво ще се случи утре. Мъжът ми е германец с швейцарско гражданство - от посолствата на двете страни ни казаха да се оправяме сами. Полети от тях няма да има“, споделя тя.

Туристите изразяват страх заради ракетните атаки в региона, където се намира и най-голямата база на САЩ.

Виолета Иванова
