В Косово: Вече се конкурираме с България и Израел

Ако указът на президента на Косово Вьоса Османи за разпускане на парламента "удържи", Косово може да отиде на нови извънредни избори през април, съобщава новинарската агенция КосоваПрес, цитирана от БТА.

Това ще бъдат трети парламентарни избори за последните 14 месеца, предизвикани от „неспособността“ на политическите партии да учредят парламент, да формират правителство и да изберат президент.

Толкова много кръгове на избори за толкова кратък период от време е нещо, което не много демокрации в света са преживявали досега, отбелязва КосоваПрес.

Конкуренцията на България

КосоваПрес посочва има държави, които са гласували по-често.

"България например гласува три пъти в рамките на една година. Това се случи през 2021 г., когато гражданите гласуваха на 4 април, 11 юли и 14 ноември", отбелязва КосоваПрес. Освен това България проведе още два изборни цикъла през октомври 2022 г. и април 2023 г., а още два изборни цикъла се проведоха на 9 юни и 27 октомври 2024 г., което прави тази държава една от малкото в света, където са гласували седем пъти за три години, тъй като партиите не успяват да формират стабилни правителства, посочва още изданието.

Израел конкурира България по честота на изборите, посочва още новинарската агенция. Гражданите на тази държава гласуваха три пъти в рамките на 11 месеца в периода от април 2019 г. до март 2020 г. Въпреки това, изборите не стабилизираха Израел. Една година и 21 дни по-късно страната отново отиде до урните на 23 март 2021 г. Рекордът беше подобрен, когато нов кръг избори трябваше да се проведе на 1 ноември 2022 г., припомня КосоваПрес.

"Така че, за разлика от Косово, което може да проведе три кръга избори за 14 месеца, Израел проведе същия брой изборни цикли за 11 месеца и заедно с още два, проведени по-късно, гласуванията станаха общо пет за период от три години и половина (9 април 2019 – 1 ноември 2022 г.). Това се случи, защото нито един политически блок не успя да осигури стабилно мнозинство в националния парламент — Кнесета, посочва агенцията.

Испания също може да се „похвали“ с честота на проведените избори - четири пъти за периода от 2015 до 2019 г.", отбелязва КосоваПрес.

Италия също исторически е известна като държава, която е преживяла чести правителствени кризи и повторни избори, макар и не винаги толкова близко във времето, както в случаите на Косово и Испания, и особено на Израел и България, които са „истински изборни шампиони“, пише още изданието.

