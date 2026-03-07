Възраждат един от емблематичните стадиони в България - превръщат го в модерно съоръжение

Един от емблематичните стадиони в България - стадион "Плевен", ще бъде възроден и преведен в състояние, което да позволява провеждане на лекоатлетически състезания и футболни мачове. Новината съобщиха от Българската федерация по лека атлетика, като уточниха, че Плевен е един от градовете с голямо и историческо значение за школите в българската лека атлетика. А след десетилетия на ограничени условия, сега в града под Панорамата ще получат съвременна база и конкурентна среда за развитие.

Започва мащабна реконструкция на стадион "Плевен"

Реконструкцията на стадион "Плевен" ще започне на 6 април, като ще се реализира на два етапа. В първата фаза е предвидено изграждането на новата лекоатлетическа писта, която се очаква да бъде завършена в рамките на една година. Това стана ясно по време на среща в Община Плевен, на която бе разяснено, че от десетилетия неизползваната писта ще бъде запазена с дължина 400 м и осем коридора, но ще бъде изградена с модерна тартанова настилка.

Новият стадион ще позволява провеждането на лекоатлетически състезания и футболни мачове

Също така ще бъдат оформени сектори за всички лекоатлетически дисциплини – за хоризонтални и вертикални скокове, за четирите вида хвърляния, както и водно препятствие за стипълчейз. Така стадион „Плевен“ ще може да бъде домакин както на национални, така и на международни състезания.

Първият етап на реконструкцията включва още обновяване на футболния терен, реконструкция на обслужваща сграда за спортисти и трибуни с 1547 места за зрители. Във втория етап е предвидено изграждане на нова обслужваща сграда с козирка и трибуна с 1197 места, модерна система за осветление, светлинно информационно табло и VAR система. Планирани са още реконструкция на трибуни с 3264 места, обновяване на паркинг и озеленяване.

Средствата в размер до 8 462 000 лева за ремонта, реконструкцията и модернизацията на стадион „Плевен“ са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Община Плевен.

