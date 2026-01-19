Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за Ивицата Газа

Кремъл обяви, че руският диктатор Владимир Путин, който вече четвърта година води пълномащабна война в съседна Украйна, е бил поканен да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп за Ивицата Газа. Върховен представител за Газа е българският дипломат Николай Младенов, който ще отговаря на място за връзката между палестинските технократи (временното управление на анклава) и изпълнителния съвет, в който влизат държавният секретар на САЩ Марко Рубио и пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. Съветът за мир е под ръководството на самия Доналд Тръмп.

Русия проучва офертата

Москва проучва предложението и се надява да установи контакти с Вашингтон по този въпрос, гласи съобщението на Кремъл. Не се споменават повече подробности на този етап, като няма коментар за поканата към Русия от Белия дом.

Съветът ще започне с разглеждане на войната в Газа, а след това ще се разшири, за да се занимава и с други конфликти, показва копие от писмо и проекта на устав, цитирани от Reuters.

Орбан се радва, че е поканен

На 18 януари имаше предпазлива реакция на световни лидери във връзка с поканата на американския президент да се присъединят към неговата инициатива, чиято цел е да разреши конфликтите в световен мащаб. Това е план, който според дипломати може да навреди на работата на ООН.

Унгария, чийто лидер Виктор Орбан е близък съюзник на Тръмп и е с открито проруска позиция, даде недвусмислено съгласие в отговор на поканите, които са били отправени към около 60 държави и са започнали да пристигат в европейските столици в събота, твърдят дипломати. Орбан е бил поканен като член основател, похвали се самият той в X тази неделя. „С президента Тръмп идва мирът. Получихме още едно писмо. Усилията на Унгария за мир се признават“, написа той.

Други правителства не бяха толкова ентусиазирани да правят публични изявления, като оставиха на служителите да изразят анонимно опасенията си относно въздействието върху работата на ООН.

Казахстанският президент също прие

Казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев също ще се присъедини към Съвета за мир, след като е приел поканата, заяви неговият говорител в понеделник. Токаев е бил един от първите лидери, получили покана от Тръмп.

„Държавният глава изпрати писмо до президента на Съединените щати, в което изразява искрена благодарност и потвърждава съгласието си да се присъедини към тази нова асоциация. Президентът К. Токаев потвърди ангажимента на Казахстан да допринесе за постигането на траен мир в Близкия изток, укрепването на междудържавното доверие и глобалната стабилност“, добави говорителят.

