МААЕ прие резолюция за енергийната сигурност на Украйна, САЩ гласуваха против с Русия и Китай

Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, в която изразява загриженост относно повтарящите се и засилващи се атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, съобщи Франс прес. Тези атаки представляват "заплаха за ядрената безопасност", се казва в текста.

С гласуването си Съединените щати за пръв път се присъединиха към Русия, Китай и Нигер в противопоставянето си на резолюцията, приета от Съвета на ООН за атомна енергия. Резолюцията, приета от 35-членния Съвет на управителите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), е седмата за Украйна след руската инвазия в съседната страна преди четири години. Важно е да се отбележи, че това е първият път, когато Съединените щати се противопоставят на резолюцията.

„Въпреки че продължаваме да подкрепяме работата на МААЕ в страната, ние не подкрепяме настоящото разглеждане от Съвета на ненужна резолюция, която не допринася за постигането на мир между Украйна и Русия“, заявиха в изявление, представено на Съвета преди гласуването, Съединените щати.

За първи път от началото на войната в Украйна ръководният орган на МААЕ прие резолюция без подкрепата на Съединените щати, отбелязва агенцията. "Продължаваме да подкрепяме работата на МААЕ в Украйна, но не подкрепяме разглеждането на ненужна проекторезолюция, която не допринася за постигането на мир между Украйна и Русия", заяви временният пълномощник на САЩ в организацията Хауърд Соломон.

Според дипломати, присъствали на закритото заседание, Съветът на МААЕ е приел резолюцията с 20 гласа „за“, включително Франция, Обединеното кралство, Австралия, Канада, Южна Африка и Аржентина, 10 въздържали се и 4 гласа „против“. Сред въздържалите се бяха Бразилия, Египет, Мароко и Саудитска Арабия. Формулировката на резолюцията обаче е по-малко строга от предишните.

В текста, видян от Ройтерс, се посочва, че съветът „повтаря, че атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна, предназначена за доставка на електроенергия на атомни електроцентрали, включително Запорожката АЕЦ, представляват пряка заплаха за ядрената безопасност“.

Резолюцията беше внесена от Канада и Нидерландия и беше приета с 20 гласа "за" при 4 "против" и 10 "въздържал се", предаде АФП, позовавайки се на свой дипломатически източник. Освен САЩ, против текста на резолюцията се обявиха Китай, Русия и Нигер. В документа се отбелязва, че в докладите си генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси е предупредил за "повишени рискове" за ядрените електроцентрали в Украйна.

Според резолюцията атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна, която е ключова за външното електроснабдяване на атомните централи, представляват пряка заплаха за ядрената безопасност и сигурност. МААЕ иска от Гроси да предложи "допълнителни мерки за предотвратяване на ядрена авария", ако възникнат нови рискове. Ядрените електроцентрали в Украйна, включително Запорожката атомна електроцентрала, която е най-голямата в Европа, многократно бяха засегнати от бойните действия.

Запорожката АЕЦ е под руски контрол от началото на войната. Шестте реактора на централата са изключени, но тя разчита на външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво и да не се стигне до сериозен инцидент. Русия и Украйна многократно си отправиха взаимни обвинения, че излагат на риск безопасността на съоръжението чрез военни действия в близост до него.

Натискът на Тръмп върху Украйна

През последната година президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Украйна бързо да постигне мирно споразумение, което би могло да включва прехвърляне на територия на Русия. Днес той заяви, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да работи за сключване на споразумение за прекратяване на войната, тъй като руският лидер Владимир Путин уж е готов за сделка.

Според него украинският президент „не е показал достатъчна готовност за преговори“ и се превръща в пречка за постигане на споразумение. Тръмп добави още, че Зеленски „няма козове“, а сега има още по-малко.