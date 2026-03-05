Кюрдите като коз за Тръмп - той се готви за поне 100 дни война. Саудитски шпионин с анализ за ролята на Израел (ВИДЕО)

Кюрдски сили са започнали да извършват военни действия на територията на Иран, преминавайки в западни и северни ирански провинции. Такива данни се появиха снощи – i24NEWS го предаде, позовавайки се на кюрдски източник. По негови данни, иранците евакуирали граничния град Мариван. Fox News също предаде информацията, базирайки се на свой, американски източник, докато Axios публикува материал, в който твърди, че американският президент Доналд Тръмп е говорил с кюрдски лидери за потенциални следващи стъпки с тях по отношение на войната в Иран. INEWS добавя, че някои кюрдски групи били готови да си сътрудничат със САЩ и Израел.

🚨🚨🚨 Kurdish forces from Iraq launch ground offensive into Iran — media



According to i24NEWS, Kurdish forces in Iraq have begun a ground military operation against the Iranian government.



Thousands of Kurdish fighters have reportedly crossed the border and started taking… pic.twitter.com/S48HxlA0GT — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026

Потвърждение, че Тръмп е говорил с кюрдите даде и прессекретарят на Белия дом Каролай Левит, специално визирайки кюрди в Северен Ирак. Но Левит категорично отрече, че Тръмп се съгласил да им дава оръжие – на фона на видеокадри от хеликоптер в пустиня в Северен Ирак, спускащ някакъв товар и спекулации, че това е оръжие за кюрдите.

White House:



Trump did speak to Kurdish leaders with respect to our base in northern Iraq.



But as for any report suggesting that Trump has agreed to arm any group, that is completely false. pic.twitter.com/lY8OCbdhwK — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Източник от иранската кюрдска опозиционна група "Комала" заяви пред изданието Rudaw, че не е вярно, че групировката е започнала сухопътна офанзива в Западен Иран. Няколко местни журналисти също потвърждават, че съобщенията за кюрдска офанзива са неверни.

Междувременно, иранските власти изглежда потвърждават, че нещо се случва по границата им. Иранският външен министър Абас Арагчи се обърна към лидера на Патриотичния съюз на Кюрдистан Бафел Талабани, говорейки за "терористични движения" по общите граници и призовавайки за по-силно сътрудничество по двустранното им споразумение за сигурност.

Преговори има, заяви Мохамед Халаф пред БНТ – с уточнение, че се говори как точно да се въоръжават кюрдите. Но какъв е капацитетът на кюрдските групи е отделен въпрос. И предупреди – кюрдите в Северен Ирак не са в добри отношения с кюрдите в Ербил. Според него, има преувеличение какво точно ще правят кюрдите. А според документи на Пентагона, публикувани от Politico, САЩ се готвят за 100-дневна операция в Иран, като е възможно продължаване на конфликта и през септември. Financial Times пък съобщи, че САЩ се готвят закупуват украински дронове-прехващачи, с които да се борят срещу иранските далекобойни дронове "Шахед".

За капак, Азербайджан обяви повишена бойна готовност на армията си по границата с Иран. Забранени са отпуските на военните, в повишена готовност са антидрон системите на Азербайджан.

Саудитският поглед за войната

Бившият ръководител на саудитското разузнаване принц Турки ал-Файсал говори пред CNN и директно каза по въпроса дали Израел печели от войната в Иран и дали се сближава със Саудитска Арабия: "Забравете за нормализация - вижте това, което Израел прави в Газа и на Западния бряг. Това е войната на Нетаняху. Говорихте за кучето и опашката, кой на кого маха. Определено Нетаняху, който, както споменахте, е пътувал 7 пъти до Америка, очевидно някак си е убедил президента Тръмп да подкрепи неговите възгледи. И така, Нетаняху се опитва да направи това, за да се измъкне от мрачното и ужасно поведение, към което доведе Израел, не само в Газа, но и на Западния бряг и вътрешно. Той иска да промени конституцията на Израел, за да му позволи да предприема каквото си поиска безконтролно. Ето защо той настоява за тази война – за да отклони вниманието на хората от случващото се на място в Палестина".

Former Saudi Intelligence chief Prince Turki al-Faisal:



Forget normalization, let alone what Israel is doing in Gaza and the West Bank.



This is Netanyahu's war.



You talked about the dog and the tail, who's wagging who.



It is definitely Mr. Netanyahu, who as you mentioned,… pic.twitter.com/ZXfTjYY0k0 — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

