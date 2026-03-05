Състоянието на Малена Замфирова и с какво да помогнем: Спортният министър с нови данни

"Детето е в много тежко състояние. Бащата моли за сериозни юристи, които да поемат случая - те искат да водят дела, да търсят правата си. Българската държава ще окаже съдейства. Счупванията са изключително сериозни и тежки. За момента имаме нужда цяла България да изпраща положителна енергия, да се молим детето да се оправи". Това заяви спортният министър Димитър Илиев, коментирайки трагичния случай, при който младата ни спортна надежда и звезда в сноуборда Малена Замфирова пострада тежко - ОЩЕ: Ужасен инцидент! Пиян турист блъсна Малена Замфирова на пистата

Илиев подчерта, че Замфирова има политравми и че е говорил с баща ѝ тази сутрин. Очевидно е, че състоянието ѝ е тежко.

Служебният ни спортен министър коментира и, че по първоначална информация блъсналият Малена турист е бил пиян и напомни - спортът и алкохолът са несъвместими!

Още: 16-годишната Малена Замфирова донесе бронз на България от Световна купа по сноуборд