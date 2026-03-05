Лайфстайл:

Най-смехотворните новини и лъжи за войната в Иран (ВИДЕА)

05 март 2026, 6:43 часа 36 прочитания 0 коментара
"С уважение към Испания, мисля че чуха съобщението на президента (Доналд Тръмп) ясно и високо. По мое знание през последните няколко часа те се съгласиха да си сътрудничат с американската армия и знам, че американската армия координира действията си със своите колеги в Испания". Това зави говорителят на Белия дом Каролайн Левит, визирайки бурната реакция на Тръмп, след като Испания категорично му отказа нейни военни бази да бъдат ползвани за американските атаки срещу Иран. И малко след като Левит изтърси твърдението, което прозвуча кухо дори в момента на казването му, авторитетният испански вестник El Pais съобщи, позовавайки се на свои източници, че такова нещо няма - ОЩЕ: Тръмп наказва Испания: САЩ прекъсват търговските си отношения с Мадрид (ВИДЕО)

Но това изказване на Левит не беше единствената ... да, точната дума е "смешка". Следващото - Тръмп "имал чувството", че Иран щял да нанесе удари срещу американски активи в Близкия изток. Това чувство било "базирано на факт". Какъв факт - не стана ясно, вероятно е "Top Secret":

По крайно сериозната тема дали САЩ бомбардира девическо училище в Иран, Левит отговори: "Не, долкото знаем". Само че американското военно министерство разследвало. И тирада как САЩ не правели така, а Иран - те удрят по цивилни цели в Близкия изток, а иранският "мошенически" режим ползвал пропаганда и много журналисти ѝ вярвали - ОЩЕ: ООН призова за прозрачно разследване на удара срещу девическото училище в Иран (ВИДЕА)

В политическите тиради се включва активно и сенаторът-републиканец Линдзи Греъм - с гръмки думи как режимът в Иран, ако можел, щял "да избие всички в тази стая". И закана: Това, което предстои като военни действия от страна САЩ, щяло да е далеч по-голямо и страшно за Иран. По-долу можете да видите кадри от страховитите американски и израелски бомбардировки в Техеран и Иран, както и потопяването на ирански военен кораб - ОЩЕ: Подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка - поне 100 моряци се издирват

И на този фон, черешката на тортата са думи на генерал Апти Алаудинов, един от висшите чеченски военни и командир на спецчастите на формированието "Ахмат". Алаудинов обяснява, че трябвало "да дадем всичко на Иран", да помогнели и той бил готов да отива да помага - при положение, че Иран и Русия имат подписано уж всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство. Колко Русия е помогнала досега на Иран може да види всеки, следящ малко от малко информационния поток. А що за човек е Алаудинов - ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: "Руски удар по интерната в Суджа не е имало. И даже и да е имало, там не е трябвало да има мирни жители"

Междувременно, генерал Дан Кейн, началникът на американските обединени щабове (на ВВС, на военноморските сили и на сухопътните сили на САЩ), заяви, че спрямо първия ден на новата война с Иран изстрелването на ирански ракети е намаляло с 86%, а на далекобойни дронове - със 73%. Генералът каза и, че сега САЩ ще продължат "да навлизат все по-навътре в иранска територия", като подчерта, че отнема време да се съберат и анализират всички разузнавателни данни. "Балансът на силите се променя (в смисъл САЩ печелят)", заяви генералът - ОЩЕ: Ракети и дронове: Отслабва ли Иран като възможности да вреди - интересни числа

А в Иран заканите на режима, че който протестира срещу него, ще бъде третиран изключително сурово, се увеличават:

Ивайло Ачев
