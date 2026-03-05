Най-смехотворните новини и лъжи за войната в Иран (ВИДЕА)

"С уважение към Испания, мисля че чуха съобщението на президента (Доналд Тръмп) ясно и високо. По мое знание през последните няколко часа те се съгласиха да си сътрудничат с американската армия и знам, че американската армия координира действията си със своите колеги в Испания". Това зави говорителят на Белия дом Каролайн Левит, визирайки бурната реакция на Тръмп, след като Испания категорично му отказа нейни военни бази да бъдат ползвани за американските атаки срещу Иран. И малко след като Левит изтърси твърдението, което прозвуча кухо дори в момента на казването му, авторитетният испански вестник El Pais съобщи, позовавайки се на свои източници, че такова нещо няма - ОЩЕ: Тръмп наказва Испания: САЩ прекъсват търговските си отношения с Мадрид (ВИДЕО)

BREAKING: White House on Spain:



I think they heard Trump’s message yesterday loud and clear.



They have agreed to cooperate with the U.S. military.



The U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain. pic.twitter.com/kdcHXP3VKK — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Но това изказване на Левит не беше единствената ... да, точната дума е "смешка". Следващото - Тръмп "имал чувството", че Иран щял да нанесе удари срещу американски активи в Близкия изток. Това чувство било "базирано на факт". Какъв факт - не стана ясно, вероятно е "Top Secret":

White House on Iran:



Trump had a feeling, again based on fact, that Iran was going to strike the U.S. pic.twitter.com/qjDCkMnXWB — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

По крайно сериозната тема дали САЩ бомбардира девическо училище в Иран, Левит отговори: "Не, долкото знаем". Само че американското военно министерство разследвало. И тирада как САЩ не правели така, а Иран - те удрят по цивилни цели в Близкия изток, а иранският "мошенически" режим ползвал пропаганда и много журналисти ѝ вярвали - ОЩЕ: ООН призова за прозрачно разследване на удара срещу девическото училище в Иран (ВИДЕА)

Reporter: Did the United States airstrike a girls' elementary school and kill 175 people?



White House: Not that we know of... The United States of America does not target civilians, unlike the rogue Iranian regime that kills children.



Iran uses propaganda quite effectively, and… pic.twitter.com/TLRpbrPYY5 — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

В политическите тиради се включва активно и сенаторът-републиканец Линдзи Греъм - с гръмки думи как режимът в Иран, ако можел, щял "да избие всички в тази стая". И закана: Това, което предстои като военни действия от страна САЩ, щяло да е далеч по-голямо и страшно за Иран. По-долу можете да видите кадри от страховитите американски и израелски бомбардировки в Техеран и Иран, както и потопяването на ирански военен кораб - ОЩЕ: Подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка - поне 100 моряци се издирват

🇺🇸 U.S. Senator Lindsey Graham: “The actions of the United States will be much stronger in the coming days”



According to him, Arab countries are now joining the confrontation, so the next steps by Washington against the Iranian regime “will be far larger than what we’ve seen in… pic.twitter.com/4Brmx0ManC — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026

Tomahawk missiles launched by the U.S. military on their way to Iran. pic.twitter.com/urT57mq32E — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

US CENTCOM announced the first-ever combat use of Precision Strike Missile (PrSM) ballistic missiles, the ATACMS replacement, in Iran. The missiles were launched from M142 HIMARS launchers. #Iran pic.twitter.com/NvpoPUaxvU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026

WATCH: Apocalyptic scenes in Tehran.



Non-stop U.S.-Israeli airstrikes. pic.twitter.com/upMQc3GaEx — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

A US Navy submarine sank the Iranian frigate IRIS Dena with a torpedo in the Indian Ocean. According to crew reports, approximately 100 people were killed, and 78 were injured. pic.twitter.com/x2shXdYp13 — WarTranslated (@wartranslated) March 4, 2026

И на този фон, черешката на тортата са думи на генерал Апти Алаудинов, един от висшите чеченски военни и командир на спецчастите на формированието "Ахмат". Алаудинов обяснява, че трябвало "да дадем всичко на Иран", да помогнели и той бил готов да отива да помага - при положение, че Иран и Русия имат подписано уж всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство. Колко Русия е помогнала досега на Иран може да види всеки, следящ малко от малко информационния поток. А що за човек е Алаудинов - ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: "Руски удар по интерната в Суджа не е имало. И даже и да е имало, там не е трябвало да има мирни жители"

Apti Alaudinov, commander of the special unit "Akhmat", said he is ready to "go and help Iran even now", but so far all Russia does with its allies is abandon them. pic.twitter.com/TXasPoG0cN — WarTranslated (@wartranslated) March 4, 2026

Междувременно, генерал Дан Кейн, началникът на американските обединени щабове (на ВВС, на военноморските сили и на сухопътните сили на САЩ), заяви, че спрямо първия ден на новата война с Иран изстрелването на ирански ракети е намаляло с 86%, а на далекобойни дронове - със 73%. Генералът каза и, че сега САЩ ще продължат "да навлизат все по-навътре в иранска територия", като подчерта, че отнема време да се съберат и анализират всички разузнавателни данни. "Балансът на силите се променя (в смисъл САЩ печелят)", заяви генералът - ОЩЕ: Ракети и дронове: Отслабва ли Иран като възможности да вреди - интересни числа

Joint Chiefs Chairman Gen. Dan Caine said Iranian ballistic missile launches dropped 86% since day one, drone attacks fell 73%, and over 20 Iranian warships have been destroyed. "We will now start expanding deeper into Iranian territory," Caine said. #Iran pic.twitter.com/a3dxclquZS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026

White House on Iran:



We have destroyed Iran’s top submarine. pic.twitter.com/aWO4SswLRv — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

А в Иран заканите на режима, че който протестира срещу него, ще бъде третиран изключително сурово, се увеличават:

Protestors in Iran should be very careful. Iran's judiciary chief warned that anyone acting in any way in line with "enemy demands" will face decisive action, in what amounts to a warning of the same deadly crackdown seen in late December and early January. #Iran pic.twitter.com/GkCChRXyN8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026