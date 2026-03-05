От Белия дом до дансинга: Ирански DJ пусна клубен хит с Тръмп (ВИДЕО)

Ирански диджей пуска песента „Хаменей е мъртъв“ с участието на американския президент Доналд Тръмп. В нея Тръмп обявява върховния лидер на Иран Али Хаменей за мъртъв. Песента на диджея, който е известен с псевдонима "shivibes._" в Instagram, стана много популярна, като от Техеран се появи видеоклип, на който хора танцуват на нея.

Iranian DJ releases ‘Khamenei is Dead’ song featuring Trump 👏 https://t.co/ryHKjywngC pic.twitter.com/FgmrbVhuVB — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026

Самият Тръмп оцени операцията срещу Иран с „15 от 10“. Той също добавя, че САЩ са „в много силна позиция“ и че иранското военно ръководство бързо се отслабва.

Trump rated the operation against Iran “15 out of 10”



Such modesty! 😁 pic.twitter.com/aqcJgfjwqR — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026