От Белия дом до дансинга: Ирански DJ пусна клубен хит с Тръмп (ВИДЕО)

05 март 2026, 7:09 часа 47 прочитания 0 коментара
Ирански диджей пуска песента „Хаменей е мъртъв“ с участието на американския президент Доналд Тръмп. В нея Тръмп обявява върховния лидер на Иран Али Хаменей за мъртъв. Песента на диджея, който е известен с псевдонима "shivibes._" в Instagram, стана много популярна, като от Техеран се появи видеоклип, на който хора танцуват на нея.

Самият Тръмп оцени операцията срещу Иран с „15 от 10“. Той също добавя, че САЩ са „в много силна позиция“ и че иранското военно ръководство бързо се отслабва.

Виолета Иванова
