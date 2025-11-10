Късат мирното споразумение в една от войните, които Тръмп се хвали, че е разрешил

В почти всяка своя публична изява американският президент Доналд Тръмп се хвали, че е разрешил 7 войни, и при едно от последните си интервюта дори извади от джоба си списък с тях. Само че Тайланд явно е помрачил усмивката му, защото обяви, че прекратява изпълнението на мирния договор със съседна Камбоджа относно спорната граница. Това се случва само две седмици след като документът беше подписан пред погледа на републиканеца.

Взрив на мина разваля примирието

Обявлението на Банкок дойде, след като войници бяха ранени при експлозия на мина близо до камбоджанската граница в провинция Сисакет, съобщи правителствен говорител. Според Bangkok Post войниците са били ранени по време на патрул, като един от тях е загубил крака си.

Още: Пред Тръмп: Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха спирането на огъня

Камбоджа заяви, че остава ангажирана със споразумението, което трябваше да доведе до траен мир след граничните сблъсъци, при които през юли загинаха над 40 души.

През октомври двете страни подписаха споразумението, което Тайланд отказва да нарече мирно. Това стана по време на церемония с участието на американския президент в Малайзия. В понеделник, 10 ноември, обаче тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви на пресконференция, че е съгласен с решението на ръководителите на отбраната за отмяната. По думите му, цитирани от BBC, "заплахата за сигурността... всъщност не е намаляла". Анутин заяви, че планира да посети ранените войници във вторник.

Снимка: Getty Images/Guliver

Граничен спор на един век

Граничният спор между двете страни датира от повече от век, когато границата е била очертана след френската окупация на Камбоджа.

Още: Неочакваната столица на онлайн измамите: IT паркове се оказват затвори, а "служителите" - жертви на трафик (ВИДЕО)

Несъгласието е водело до редица сблъсъци през годините, като последният от тях е причинил бягството на 300 000 души.

След последния подписан договор, наречен от Банкок "Съвместна декларация на министър-председателите на Тайланд и Камбоджа относно резултатите от срещата им в Куала Лумпур", двете страни се съгласиха да изтеглят тежкото си въоръжение от спорния район и да създадат временна група от наблюдатели, която да следи за спазването на споразумението.

Следващата стъпка трябваше да включва освобождаването на 18 камбоджански войници, задържани в Тайланд.

Още: Тайланд към Тръмп: Не ти си най-важен, за да има мир с Камбоджа