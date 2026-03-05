Ирония: Руснаци бягат от Дубай, но самолетът им не можа да кацне заради атака с дронове (ВИДЕО)

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Самолет с руски граждани, напускащи Дубай заради обстрела в региона, не успя да кацне на първоначално планираното си летище в Русия заради атака с дронове. Машината е трябвало да се приземи в Краснодар, но кацането е било отменено заради въздушна тревога.

По данни от полетната информация самолетът е кръжал повече от час над Черно море, докато екипажът е очаквал разрешение за кацане. В крайна сметка машината е пренасочена и се е приземила в Налчик, след като преди това е направила междинно кацане за зареждане с гориво в Анталия, Турция. Още: Азербайджан приведе в бойна готовност първа степен армията си

Иронията

Случаят предизвика коментари в социалните мрежи заради иронията в ситуацията - руски граждани бягат от обстрел и военна ескалация, докато собствената им държава вече четвърта година води война срещу Украйна.

Полетът е превозвал хора, които са напускали Дубай на фона на нарастващото напрежение и опасенията от разширяване на военните действия в региона. Още: САЩ получиха разрешение да използват френските военни бази. Испания и Италия пращат помощ

Видео от борда на самолета можете да видите тук.

Ивайло Анев
