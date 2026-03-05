НА ЖИВО: Лудогорец 0:0 Левски

Тази вечер действащият шампион Лудогорец посреща лидера в класирането Левски в пряк сблъсък за титлата в голямото дерби от 24-ия кръг на Първа лига. Разликата между двата тима е 12 точки, а разградчани се нуждаят от задължителна победа, за да запазят шансове за първото място. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" в Разград ще започне в 18:30 часа, като ще можете да проследите развоя на срещата Лудогорец - Левски НА ЖИВО в Actualno.com!

Лудогорец - Левски по ТВ: Къде да гледаме дербито в Първа лига

Първо полувреме

Лудогорец опита да вземе инициативата от самото начало. След само три минути игра Кайо Видал се свлече на тревата, а Акрам Бурас се вбеси от падането му, като се стигна до напрежение между двата отбора. В следващите минути Левски опита да се изнесе в предни позиции, като опита няколко интересни атаки, но без опасност на Хендрик Бонман.

В 24-ата минута полетя поредната бомбичка към терена, което принуди главният съдия да отиде до скамейката на Левски, за да ги предупреди, че ако не укротят феновете си, ще се наложи да прибере двата отбора. В следващите минути играта се накъса, като се стигна до множество нарушения и лежане на терена, а футбол почти не се игра.

СЪСТАВИ

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков, 30. Педро Нареси, 11. Кайо Видал, 14. Петър Станич, 23. Дерой Дуарте, 18. Ивайло Чочев, 9. Квадво Дуа

Резерви: 1. Серджио Падт, 7. Алберто Салидо, 12. Руан Круз, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас, 77. Ерик Маркус, 99. Станислав Иванов

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс

Резерви: 78. Мартин Луков, 6. Стипе Вуликич, 8. Карлос Охене, 9. Хуан Переа, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 70. Георги Костадинов

Преди срещата

Лудогорец допусна две поредни грешки в шампионата, след като първо загуби от Ботев Пловдив, а после записа и равенство срещу Локомотив Пловдив. Това увеличи разликата до върха, тъй като Левски продължи безгрешния си поход, за да поведе с 12 точки на "орлите" при 7 оставащи кръга от редовния сезон. За да може Лудогорец да се надява на обрат в плейофите във финалната четворка, тимът трябва да търси задължителна победа в прекия мач с Левски и да стопи изоставането до 9 точки.

Лудогорец вече отпадна от Лига Европа и сега фокусът е изцяло върху първенството и Купата на България, където пък ще мери сили с ЦСКА в два мача на 1/2-финалите. "Орлите" са 14-пореден шампион на България, но през този сезон допусна много грешки в есенния дял и изостана драстично от Левски. "Сините" пък са почти безпогрешни при Хулио Веласкес, и изглежда, че трудно могат да бъдат разклатени до края на кампанията.