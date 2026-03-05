"Синът на Хаменей е неприемлив за мен": Тръмп иска да участва в избора на нов лидер на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че трябва да се включи лично в избора на следващия върховен лидер на Иран. „Синът на Хаменей е неприемлив за мен. Искаме някой, който ще донесе хармония и мир в Иран. Трябва да се включа в назначаването, както с Делси във Венецуела (б.р. Делси Родригес временната президентка на Венецуела)", каза Тръмп, цитиран от „Ройтерс“.

По последни данни синът на покойния върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е на 56 години. Роден е през 1969 г. в град Машхад. Израства в период, когато баща му активно се противопоставя на режима на шаха преди Ислямската революция в Иран през 1979 г.

За разлика от много висши фигури в иранското духовенство, Моджтаба не се смята за високопоставен религиозен учен. Той никога не е заемал изборна длъжност и няма официален пост в правителството. Въпреки това се счита, че има значително влияние зад кулисите, най-вече заради близките си връзки с могъщия Корпус на гвардейците на Ислямската революция (IRGC). Иран все още не е обявил официално новия си лидер.

