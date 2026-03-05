Правителството на Гюров:

Зеленски: Украйна е готова да помогне за защитата на Близкия изток

Украйна е готова да предостави експертизата си, за да помогне за отбраната на петролната и гражданската инфраструктура в Близкия изток. Това каза днес украинският президент Володимир Зеленски на брифинг в Киев.

На брифинга министърът на външните работи Андрий Сибиха съобщи, че на фона на разширяването на иранския конфликт, Киев е получил искания от партньори за помощ с отбраната срещу дронове и по-конкретно с украинските прехващачи на дронове. 

Зеленски заяви, че през трите дни на ескалация на конфликта в Близкия изток, страните са използвали над 800 ракети PAC-3 (които се изстрелват от установки Patriot - бел. ред.) и отбеляза, че Украйна никога не е разполагала с толкова много ракети, за да отблъсне руските атаки.

"Консултираме се с всички лидери в Близкия изток; хората се нуждаят от нашия опит. Страните в Близкия изток са използвали общо около 800 ракети PAC-3 по време на тези атаки. Украйна никога не е разполагала с толкова много ракети, за да отблъсне ударите за всичкото време. Разбираемо е, че първите 24 часа бяха шокиращи. По време на първоначалните удари (в началото на руската инвазия - бел. ред.) ние също използвахме всичко, което имахме, защото нямахме опит. Сега имаме опит и разбираме, че ракетите "Пейтриът" няма да са достатъчни", каза президентът.

Ден по-рано Зеленски обяви, че е възложил на министъра на външните работи, министъра на отбраната, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана, както и на военното командване и разузнавателните служби, да разработят варианти за подкрепа на страните от Близкия изток, но по такъв начин, че това да не отслаби отбраната на Украйна.

Също така Зеленски вече даде предложение да изпрати в Близкия изток най-добрите украински специалисти по унищожаване на ирански дронове, ако в замяна на това лидерите на тези страни убедят Владимир Путин да се съгласи на едномесечно прекратяване на огъня в Украйна.

