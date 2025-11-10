"Лукойл" обяви форсмажор в най-важния си обект в чужбина

Руският петролен гигант "Лукойл" е обявил форсмажорни обстоятелства в едно от най-големите нефтени находища в света – "Западна Курна-2" в Ирак, съобщиха източници на Reuters. Решението идва след като санкциите, наложени от САЩ и Великобритания в края на октомври, възпрепятстват нормалната дейност на компанията.

Ирак е спрял всички плащания към "Лукойл" – както в брой, така и под формата на суров петрол, посочват четирима източници, запознати с въпроса. Миналия вторник компанията е уведомила официално иракското министерство на петрола, че поради настъпили форсмажорни условия не може да продължи работата си в находището. Още: Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лукойл" и съм сигурен, че ще го получим

Ако причините не бъдат отстранени в рамките на шест месеца, "Лукойл" ще спре производството и ще се изтегли изцяло от проекта, е заявил висш представител на иракската петролна индустрия. Според Reuters, държавната петролна компания SOMO вече е отменила товаренето на три пратки суров петрол от дяла на руския концерн заради въведените санкции.

"Западна Курна-2" е стратегически най-важният актив на "Лукойл" извън Русия. Компанията притежава 75% от проекта, а останалите 25% са собственост на иракска държавна компания. Лицензионната площ на находището е около 300 квадратни километра, а запасите му се оценяват на близо 14 млрд. барела извлекаем петрол. Според данни от преди четири години, оттам идват около 9% от общия петролен добив на Ирак, като от началото на съвместната експлоатация вече са произведени над 1 млрд. барела.

Към момента "Лукойл" не е коментирала официално ситуацията.

ЕК с позиция

Междувременно Европейската комисия обяви, че е в контакт с държавите, които може да бъдат засегнати от отраженията, свързани със санкциите на САЩ срещу "Лукойл".

Всички трансакции, свързани с продажбата на "Лукойл", трябва да бъдат съобразени със задълженията по санкциите, казва говорител на комисията. Той отбеляза, че "Лукойл" не е в списъка със санкциите на ЕС, наложени заради войната в Украйна.

На въпрос за влиянието от решението на Вашингтон над доставките на горива за Европа говорителят посочи, че комисията следи въпроса много внимателно. Досега не сме получили свидетелство за пряко отражение върху доставките, каза той. По неговите думи предстоят най-тежките седмици заради началото на отоплителния сезон. Още: Има и антидрон система: Правителството обясни защо ДАНС и МВР са влезли в "Лукойл"

Говорителят не пожела да коментира предоставените от САЩ отстъпки за Унгария, свързани със санкциите срещу "Лукойл". Ще можем да кажем повече, когато решението бъде официализирано, допълни той. По неговите думи до края на годината може да се очаква приемане на решение за трайно прекратяване на вноса в ЕС на горива от Русия. Това лято предложихме ЕС да спре да внася руски петрол и газ до края на 2027 г., поясни говорителят.