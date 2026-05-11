Свлачището край Смолянско е спокойно, обмислят селски път за обходен

В момента свлачището е спокойно и няма ново движение, увери областният управител на Смолян Зарко Маринов пред bTV. Още от първия ден след свлачището има ежедневни обходи и дали продължава да се движи. Маринов посочи, че има тесен горски селскостопански път, по който се движат автомобили. „В момента геодезисти правят заснемане на пътя, за да се види дали може да се включи като обходен на това свлачище“, каза той. Още: Дора Янкова: Разрешението за сградата до свлачището в Родопите е издадено на база експертни оценки и геоложки доклад

МРРБ и АПИ да започнат работа веднага

Още: Докога ще чакаме трагедия: България има тежък грях към Родопите

Според него, ако МРРБ или АПИ започнат да работят веднага в рамките на 1 година свлачището може да бъде укрепено, а пътят – възстановен.

Той смята, че до края на лятото може да бъде направен нов обход, а до края на годината да започне неговото укрепване.

Зарко Маринов уточни, че свлачището край Смолянско не е най-голямото свлачище досега. Не говори за най-голямо свлачище, а е най-голямото активно свлачище, с най-голяма сила, каза още областният управител на Смолян.

Той добави, че Пампорово не е засегнато от свлачищети.

Още: "Парите ги няма": Министър Найденов за скандал с 569 млн. лв. за свлачища