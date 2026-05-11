Иво Мирчев разкри, че разполага с достатъчно документи за сметките на Пеевски

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев разкри, че в ДБ имат доказателства за имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски, но временната комисия, която предложиха през миналата седмица не мина, за да ги разгледа. Той обвини "Прогресивна България", че се страхува от това да види документите за лидера на ДПС, както и че се опитва да го брани, препращайки въпросите към изпълнителната власт. Още: "ДБ": Няма да допуснем разпиляване на демократичната общност

В стуидото на сутрешния блок на bTV Мирчев посочи, че Пеевски пътува с частни самолети, но откъде има пази за това? Той още веднъж подчерта, че за да стане ясен отговорът на всички тези въпроси, ДБ имат готови документи за това какви сметки има лидерът на ДПС.

Ивайло Мирчев се надява на прозрачен избор в новия ВСС. Обществото трябва да види едно нормално изслушване на тези хора и един бъдещ член на ВСС не си е купил апартамента на данъчна оценка, настоя той.

Той добави, че е по-важно как ще бъдат избрани членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС). В България нито прокуратурата, нито медиите са направили някакво разследване за Делян Пеевски и разминаването в доходите му, разочарован е съпредседателят на ДБ.

Политическа перверзия

Елемент на политическа е перверзия от "Продължаваме промяната" да кажат "дай да се разделим, за да се обединим". Дали ще подпишем документ или не е важно, когато отидем при хората да кажем какво сме обещали и какво сме изпълнили, посочи той.

Мирчев допълни, че ДБ ще бъде конструктивна, но остра опозиция в Народното събрание.

Инициативата на ПП да напуска общата парламентарна група е голяма политическа грешка. Оттук нататък продължаваме, защото имаме ангажимент към хората, че не сме ги излъгали на изборите, каза пак Мирчев.

ПП и ДБ ще имат обща кандидатура както за президентските избори, така и за частичните местни избори, увери той.

Мирчев увери и, че ДБ много последователно ще отстоява всички обещания, които са дали в кампанията.

