ПАВЕЦ Чаира, връщане към руския петрол, договорът с "Боташ": Отговорите на Трайчо Трайков

Има добри предпоставки да се работи. Оставихме неща, които не налагат да се действа на пожар. Това заяви досегашният служебен енергиен министър Трайчо Трайков. Той изрично уточни, че няма да дава непоискани съвети, защото добре знае какво е някой извън кухнята да съветва и съответно какво би излязло, ако се следват буквално такива съвети.

По думите на Трайков, ПАВЕЦ Чаира работи на 50%, приключил е един от ремонтите на хидроагрегатите. Предстоят обаче обществени поръчки за ремонт на другия агрегат, ще има разделяне на поръчката. Работи се върху възстановяването на последния хидроагрегат, идеята е да стане до 2028 година. Подредени са нещата, ясно е какво трябва да се направи и колко ще струва. Може да се възстанови изцяло хидроагрегатът и съответно ПАВЕЦ-а, обясни Трайков пред БНТ.

Горива, "Боташ" и ядрена енергетиката

За "Лукойл Нефтохим" и защо служебното правителство не е тръгнало да сменя особения управител Румен Спецов, отговорът на служебния енергиен министър беше, че преценил, че трябвало да има подкрепа от по-добър професионален екип. В три насоки се работело – цени за потребителите, правна сигурност, за да не могат руснаците да ни съдят, и сигурност на доставките на суров петрол. Специално по последната насока Трайков подчерта, че играчите в сектора са разбрали, че има контрол и затова е нямало спекулации.

На директен въпрос може ли България да се върне към руския петрол, Трайков заяви: В момента не е изгодно, не може да се реализира голяма печалба предвид цените. "Има някакви проблеми с инфраструктурата за износа на нефт от руските пристанища, но основната причина да не се връщаме са американските санкции – да не се допуска Русия да печели от нефта, за да продължи войната в Украйна", уточни служебният енергиен министър и с думите си иронично всъщност напомни как украинските далекобойни дронове съсипват най-големите западни руски пристанища и рафинерии. И направи прогноза – ако сегашните цени на петрола на световните пазари се задържат, може леко да се намалят цените на горивата за крайните потребители в България. Най-популярният руски сорт "Уралс" вече струва само около 4-5 долара на барел по-евтино от европейския сорт "Брент", докато преди войната с Иран разликата беше двойна, дори тройна в полза на руския петрол. А вече в края на миналата седмица и началото на сегашната "Уралс" дръпна пред "Брент", с около 2-3 долара на барел повече (грубо 107 долара срещу 105 долара).

Отделно Трайков увери, че сега бургаската рафинерия произвежда достатъчно керосин за нашия пазар и за други пазари, с които предприятието работи.

Специално за договора с "Боташ", служебният енергиен министър коментира, че има възможност да се водят преговори за промяна. "В лични с разговори с турския министър се разбрахме, че трябва да се говори по темата и в какви посоки", уточни той и то с добавка, че е пратена желана преговорна рамка на турската страна.

За АЕЦ Козлодуй Трайков също каза добри думи, но не се ангажира с конкретика за 7-ми и 8-ми блок на централата – предупреди обаче, че изграждането на нови ядрени мощности отнема време и даде пример с Турция и АЕЦ Аккую, където също е имало много забавяния.