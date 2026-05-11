Синоптик предупреди за динамично време с интензивни валежи

11 май 2026, 7:45 часа 297 прочитания 0 коментара
Навлизаме в най-динамичната част на пролетта. Тези две седмици ще са с доста валежи. Не трябва да се плашим, защото няма да вали през цялото време, а ще са локални, краткотрайни и интензивни. Има опасност и от градушки. Втората половина на тази седмица ще е и по-хладно. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

По-съществена валежна обстановка е възможно да има през почивните дни. Ранните прогнози допускат преминаването на циклон. Синоптикът предупреди, че ако тази прогноза се сбъдне, в събота ще има гръмотевични бури с риск от градушка в централните и източните райони на страната. "В неделя ще вали по-продължително", каза той.

"До 24 май времето ще е нестабилно – слънчево сутрин, следобед -  увеличение на облачността с тенденция към гръмотевична буря с кратък, интензивен валеж. Дневните температури ще са най-често в интервала 20-25 градуса", каза Василковски.

Времето днес

Минималните температури днес ще са от 10 до 15 градуса, а максималните - между 22 и 27 градуса, в София - около 23 градуса. 

Макар че ще преобладава слънчево време, ще се развива и по-сериозна купесто-дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток.

Виолета Иванова
