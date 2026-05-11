"Какво, по дяволите, става": Реакцията на бизнеса за Тръмп и Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви операция "Проект Свобода" за премахване на блокадата на Ормузкия проток, оставяйки ръководителите на корабоплавателни и застрахователни компании озадачени, пише The Times.

"Нямаше предварителна консултация със заинтересованите страни в индустрията", каза Ричард Мийд, главен редактор на корабното списание Lloyd's List. "Въпросът, който всички си задаваха, беше: "Чухте ли? Какво, по дяволите, става?"

Оттогава объркването само се задълбочи. Още в първия ден на операцията няколко кораба, включително съдове на ВМС на САЩ, бяха подложени на обстрел от Иран. Освен това залп от ракети и дронове удари нефтения комплекс в пристанището Фуджейра в Обединените арабски емирства, причинявайки пожар. Ако планът на САЩ е бил да убедят корабособствениците да възобновят корабоплаването през пролива, иранците току-що го осуетиха. Още: Край на скритите такси на авиокомпаниите: Как ЕК защити пътниците при отменени полети и скъпи билети

Стотици кораби се струпаха край бреговете на Дубай, извън "контролираната зона", обявена от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) в отговор на плана на Тръмп.

Иран предупреди, че ще открива огън по кораби, опитващи се да преминат без съгласието на Техеран, съгласно нов режим за таксуване. На сайта на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) се появи формуляр, който корабните компании трябва да попълват. Той предвижда редица ограничения, включително забрана за кораби от САЩ или "ционистки организации", както и такса за всеки барел петрол.

"Поради боевете общата ситуация със сигурността се влоши. Заплахата от атаки срещу кораби се увеличи и ситуацията изглежда ескалира", заяви Якоб Ларсен, ръководител по сигурността в Балтийския и международен морски съвет (Bimco). "Препоръчваме на всички корабособственици да продължат да извършват задълбочени оценки на риска", каза Ларсен - мнение, споделяно и от застрахователите. Още: Стрелба в Ормузкия проток: Цената на петрола не реагира според очакванията

Това не попречи на Вашингтон да обяви операцията за успешна. Министърът на войната Пийт Хегсет заяви пред репортери, че САЩ са издигнали "масивен червено-бяло-син купол" над пролива. Той обяви, че американските разрушители са готови да съдействат на корабоплаването, подкрепени от стотици изтребители и разузнавателни самолети, осигуряващи "денонощно наблюдение на граждански товарни кораби, с изключение, разбира се, на иранските".

В действителност планът изглежда далеч по-малко оптимистичен. Вашингтон не е уточнил точната роля, която военноморските и военновъздушните сили ще играят за осигуряване на безопасно преминаване, като е заявил единствено, че те ще "прикриват", но няма да ескортират кораби през тесния коридор край бреговете на Оман.

Според САЩ два кораба под американски флаг, единият от които принадлежал на дъщерно дружество на корабния гигант Maersk, са преминали през пролива. От началото на войната обаче само малък брой кораби на ден успяват да прекосят протока - някои след получена зелена светлина от Иран, а други, придържайки се към брега с изключени транспондери. Още: Танкери на ОАЕ преминават незабелязано през Ормузкия проток

Краят на блокадата на Техеран и увеличаването на товарния трафик, особено на петролни танкери, което би подобрило световните енергийни доставки и - най-важното за Тръмп - би намалило цените на горивата, изглеждат малко вероятни в близко бъдеще.

"Не мисля, че ще видим връщане към предвоенните доставки на петрол, докато не се сключи мирно споразумение, поне временно", каза Хавиер Блас, експерт по енергийния пазар и колумнист на Bloomberg. "Първата стъпка е да се изтегли обратно петролът, който вече е натоварен на танкери. Но убеждаването на петролните компании и корабособствениците да изпратят нови танкери там ще бъде много по-трудно", добави Блас.

Тръмп се надяваше, че блокадата ще принуди Иран да капитулира. Вместо това тя само насърчи Техеран да отвърне на удара, приближавайки двете страни до нова всеобхватна война. Известно време Тръмп се колебаеше между засилването на натиска върху иранската икономика и нанасянето на нови удари. Още: "Примирието" в Близкия изток: Удари в Ормузкия проток, ирански ракети по ОАЕ (ВИДЕА)

"Не мисля, че президентът търси възобновяване на пълномащабни военни действия, но подобно поведение само увеличава риска и за двете страни", смята Джон Алтерман, ръководител на катедрата "Збигнев Бжежински" по глобална сигурност в Центъра за стратегически и международни изследвания.

"Тръмп се надява, че постепенно нарастващият натиск ще принуди иранците да направят отстъпки. Те обаче са убедени, че САЩ ще смекчат исканията си, защото президентът скоро ще се нуждае от политически и икономически изход", обобщи Алтерман.

Автор: Самер Ал-Атруш

Превод: Ганчо Каменарски