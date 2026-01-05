Кабинетът подаде оставка:

Манул - далечните роднини на леопарда, носещи името на знаменит учен

Представете си котка, която изглежда като пухкав домашен любимец, но в действителност е див хищник, живеещ в едни от най-суровите региони на планетата. Това е Па̀ласовата котка, известна също като манул – една от най-необичайните и загадъчни котки в света.

Снимка: iStock

Манулът обитава обширните степи, полупустини и планински склонове на Централна Азия. Неговият дом се простират от Монголия, Китай и Тибет до Казахстан и далечна Русия. Той се среща на височини, където зимата е дълга и студена, а сняг може да покрие земята повече от половината година. Именно тези тежки условия са допринесли за уникалните му способности за оцеляване.

Манулът има пухкава и гъста козина, която го прави да изглежда "обемен" – много хора, които го видят за първи път, го бъркат с домашна котка, която просто е по-едра. Но козионата на манула е е просто красиво творение на природата - тя предпазва животното от силен студ и от силен вятър, а на слънце отразява UV лъчите.

Снимка: iStock

Лицето на Па̀ласовата котка е плоско и широко, а очите ѝ са разположени така, че да създават впечатление за "вечно намръщено" изражение.

Впечатляващат отличителна черта при манулите са зениците, които са кръгли, а не вертикални, както при повечето малки котки, което ѝ дава уникален вид и специален фокус при лов.

Па̀ласовата котка е майстор на изненадата. Тя не е бърз бегач като домашните котки, но компенсира с търпение и умение за добро прикритие. Основната ѝ плячка са дребни гризачи като мишки, пищухи и малки птици. Манулът се промъква тихо, чака точния момент и напада с точност, която рядко оставя шансове на жертвата.

Снимка: iStock

Произход на името

Името "Па̀ласова котка" идва от немския учен Петер Симон Палас, който през XVIII век пръв описва вида научно. В негова чест котката получава научното име Felis manul, а по-късно е преместена в рода Otocolobus.

Самото "манул" пък произлиза от монголски и означава "дива котка'. Името ѝ носи не само научна стойност, но и усещането за мистерия, което винаги е съпътствало този хищник.

Снимка: iStock

Любопитни факти

  • Манулът, който е далечен роднина на леопарда, почти не може да мяука. Вместо това издава странни, ниски звуци – комбинация между съскане и ръмжене.
  • Тялото му е ниско и компактно, с къси крака, което му позволява да се промъква безшумно сред скалите и тревите.
  • Въпреки суровата си природа, манулът е невероятно адаптивен – може да оцелее при минусови температури, но и при горещини над 30°C, стига да има скривалище.
  • Пухкавата козина не е само за изолация: тя помага и за камуфлаж – през зимата се слива със снега, а през лятото – със степната трева.

Снимка: iStock

Манулът е пример за успешна адаптация и тайнственост. Той доказва колко изобретателна е природата и как дори малко животно може да развие уникални черти за оцеляване. В същото време остава загадка – твърде срамежлив, за да бъде често наблюдаван, и твърде мистериозен, за да бъде напълно опознат.

Па̀ласовата котка е напомняне за красотата и уникалността на дивата природа – едно малко чудо, което живее далеч от човешкото око, но все пак успява да ни очарова и вдъхновява.

