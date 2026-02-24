Лайфстайл:

"Да не си играят игрички": Тръмп заплаши с по-високи мита

Американският президент Доналд Тръмп предупреди държавите по света да не се отклоняват от клаузите на наскоро договорените търговски споразумения със САЩ, след като американският Върховен съд отмени глобалните му мита, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Още: Вместо отменените от Върховния съд: Тръмп заплаши да наложи други мита

Тръмп заплаши, че ако го сторят, ще им наложи още по-високи мита, съгласно други търговски закони. "Всяка страна, която иска "да си играе игрички" с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които "Ограбваха" САЩ от години и дори десетилетия, ще се изправят пред още по-високи мита от тези, които са договорили наскоро. КУПУВАЧО БЪДИ НАЩРЕК!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Американският президент посочи, че въпреки решението на Върховния съд, то не засяга способността му да използва мита съгласно други правни разпоредби "по много по-мощен и гаден начин".

Той намекна, че САЩ могат да прибегнат до нови лицензионни такси спрямо търговските си партньори, но не даде повече подробности.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
