САЩ започнаха днес изтеглянето си от важна база в Сирия

САЩ започнаха да изтеглят силите си от важна база в Североизточна Сирия, която все още е контролирана от кюрдските сили, и трябва да напуснат страната в рамките на месец, заявиха днес представители на сирийските власти и дипломат, цитирани от Франс прес. Кореспондент на АФП съобщава за колона от натоварени с бронирани машини и сглобяеми къщи камиони, които се придвижват между провинция Хасака и границата с Ирак. В провинция Хасака се намира военната база Касрак.

Кюрдски представител заяви, че САЩ са започнали да се изтеглят днес от базата.

Американските сили, които бяха начело на антиджихадистка коалиция, вече се бяха изтеглили от две бази през последните две седмици - Ат Танф в Югоизточна Сирия и Аш Шадади в Североизточна Сирия.

"В рамките на един месец американските сили ще са се изтеглили от Сирия и повече няма да има военно присъствие в базите", посочи сирийски правителствен представител.

Дипломат изтъкна, че изтеглянето на американските сили "ще приключи в рамките на 20 дни" и че САЩ вече не поддържат военни бази в Сирия. Тази информация бе потвърдена от кюрдски представител.

САЩ бяха разположили хиляди военнослужещи в Сирия в продължение на повече от десет години, за да се борят срещу бойците от групировката "Ислямска държава". Кюрдските сили бяха на предните линии на тази борба. Още през 2014 г. Вашингтон беше установил военни бази, които бяха разположени в зони извън контрола на сваления вече сирийски президент Башар Асад, за да координира операциите срещу "Ислямска държава", която окончателно бе победена през 2019 г., припомня АФП.

Изтеглянето на американските сили възниква в контекста на разширяването на властта на правителството в Дамаск върху територии в северните и североизточните части на Сирия, които преди бяха управлявани от кюрдите. Съгласно споразумението, сключено в края на миналия месец между кюрдската военна коалиция и сирийското правителство, въоръжените сили на кюрдите трябва да бъдат интегрирани в състава на редовната сирийска армия.

Заглавната снимка е архивна.