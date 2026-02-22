Русия може да се окаже пазителят на иранския ядрен материал

Докато Иран и САЩ сякаш са се споразумели да продължат преговорите помежду си с посредничеството на Оман, Русия също води преговори с Техеран. Но за нещо друго. Това пише руският опозиционер и един от бившите ръководители на петролната компания "Юкос" Леонид Невзлин. Той обръща внимание на посещението на руския министър на енергетиката Сергей Цивилев в иранската столица, където Цивилев обяви "добри новини" - че Москва "активно работи" по изграждането на втори и трети енергоблок на иранската АЕЦ "Бушер". Оборудването за нея вече е поръчано и се произвежда. В същото време руски компании разработват седем ирански нефтени находища. Подписани са и четири меморандума за сътрудничество, изрежда Невзлин в телеграм канала си.

Това е ясен намек, че Москва подкрепя ядрената програма на Техеран - формално за граждански цели, но само формално, отбелязва той.

Един детайл заслужава специално внимание, пише Невзлин - по-рано беше съобщено, че ирански обогатен уран може да се съхранява в Русия като част от бъдеща сделка със САЩ. Техеран публично отхвърли тази идея. Но, според Wall Street Journal, именно по време на преговорите в Оман Иран е заявил, че е отворен към тази идея.

По този начин Русия може да се окаже пазител на иранския ядрен материал и да си осигури място на масата при евентуални бъдещи преговори, смята опозиционерът. И добавя - всичко това се случва докато Западна Европа само наблюдава и не предприема нищо.