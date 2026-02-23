Южна Корея към Русия за плакат, че ще победят във войната: Сваляйте го веднага!

Южнокорейското външно министерство обяви, че е поискало от руското посолство в Сеул да премахне от фасадата на сградата си голям плакат с надпис "Победата ще бъде наша". Близо 15-метровият плакат в цветовете на руското знаме е бил поставен в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.

Южнокорейското външно министерство посочва в публикувано в неделя изявление, че е изразило своите опасения пред руското посолство. В текста се припомня, че Южна Корея смята руското нашествие в Украйна за незаконно. От руската дипломатическа мисия отказват да свалят плаката.

💩 Russians have hung a banner reading “Victory will be ours” on their embassy building in Seoul



The tricolor banner appeared in the city center on the eve of the anniversary of the war in Ukraine.



South Korea’s Foreign Ministry demanded that the provocative banner be removed —… pic.twitter.com/7rjOVA047p — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Освен това министерството призовава Москва и Пхенян да прекратят военното си сътрудничество, определяйки го като сериозна заплаха за сигурността на Южна Корея, нарушение на устава на ООН и на резолюции на Съвета за сигурност на световната организация.

По-рано този месец руският посланик в Сеул Георгий Зиновиев похвали севернокорейските военнослужещи, участвали в сраженията срещу украинските сили, които нахлуха в руската Курска област и временно взеха контрола върху някои територии.

