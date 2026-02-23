Лайфстайл:

23 февруари 2026, 11:14 часа 234 прочитания 0 коментара
Южна Корея към Русия за плакат, че ще победят във войната: Сваляйте го веднага!

Южнокорейското външно министерство обяви, че е поискало от руското посолство в Сеул да премахне от фасадата на сградата си голям плакат с надпис "Победата ще бъде наша". Близо 15-метровият плакат в цветовете на руското знаме е бил поставен в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна. 

Южнокорейското външно министерство посочва в публикувано в неделя изявление, че е изразило своите опасения пред руското посолство. В текста се припомня, че Южна Корея смята руското нашествие в Украйна за незаконно. От руската дипломатическа мисия отказват да свалят плаката.

Освен това министерството призовава Москва и Пхенян да прекратят военното си сътрудничество, определяйки го като сериозна заплаха за сигурността на Южна Корея, нарушение на устава на ООН и на резолюции на Съвета за сигурност на световната организация.

По-рано този месец руският посланик в Сеул Георгий Зиновиев похвали севернокорейските военнослужещи, участвали в сраженията срещу украинските сили, които нахлуха в руската Курска област и временно взеха контрола върху някои територии.

Елена Страхилова
