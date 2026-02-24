Сестрата на Ким Чен Ун с по-висок пост

Ким Йо Чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, е повишена от управляващата партия по време на партийния конгрес, съобщиха държавните медии в Северна Корея, цитирани от Франс прес и БТА. Централният комитет на Корейската трудова партия назначи Ким Йо Чен – досега заместник-директор на отдел, за директор на отдел, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

ОЩЕ: Сестрата на Ким Чен Ун: Не се интересуваме от мир с Южна Корея

Ким Чен Ун бе преизбран единодушно от партията за най-висшия пост на генерален секретар, съобщиха вчера официалните медии. Китайският президент Си Цзинпин изпрати специално послание на Ким, в което го поздрави за преизбирането му начело на партията.

Севернокорейският лидер е заявил на конгреса, че страната ще се сплоти и ще навлезе в качествено нов етап на своето икономическо развитие през следващата петилетка, съобщава КЦТА.

Хиляди партийни кадри се стекоха в столицата Пхенян за конгреса на управляващата партия - събрание, което определя действията на държавата във всички области, от дипломацията до военното планиране.

ОЩЕ: На фона на слухове за смяна на ръководството: Северна Корея свика партиен форум

Този конгрес предлага рядък поглед върху политическото функциониране на изолираната държава. Той се счита за трибуна, която позволява на Ким да покаже своята хватка върху властта.

Ким Йо Чен отдавна е сред най-близките съратници на брат си и е една от най-влиятелните жени в управляващите кръгове в Северна Корея.