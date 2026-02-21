Любопитно:

Загинали и потънали след падане през леда на езерото Байкал (СНИМКИ)

21 февруари 2026, 8:22 часа 322 прочитания 0 коментара
Загинали и потънали след падане през леда на езерото Байкал (СНИМКИ)

Осем души загинаха след падане през леда на езерото Байкал, разположено в южната част на Източен Сибир, a микробус с китайски туристи потъна. Превозното средство се е насочвало към екскурзия до нос Трите братя, когато шофьорът не е забелязал пукнатина в леда, в резултат на което микробусът е пропаднал.

Само един се е спасил

От деветте души в превозното средство само един турист е успял да се спаси. Намерени са телата на седем души, съобщава Министерството на извънредните ситуации.

Според ведомството превозното средство е паднало в ледена пукнатина с ширина приблизително три метра. Дълбочината на мястото на инцидента е 18 метра. Планирани са водолазни операции.

Шофьорът е бил 44-годишният Николай Д., жител на село Мали Хужир на остров Олхон. Той е бил баща на много деца и редовно е провеждал екскурзии със съпругата си. Днес той е возил група китайски туристи до нос Трите братя, преминавайки през ледения мост въпреки забраната.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Самоличността на петима души в превозното средство е потвърдена. Спасеният турист е отседнал в курорт и ще бъде разпитан, според Следствения комитет.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Езеро Байкал катастрофа
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес