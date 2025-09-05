Мианмар иска да влезе в БРИКС

Мианмар е заинтересована от присъединяване към БРИКС, което би помогнало за привличането на нови източници на финансиране за страната. Това заяви министърът на финансите и приходите на Мианмар Кан Зау на сесия на Източния икономически форум, посветена на основите на стабилността в глобалния Юг и Изток, съобщава ТАСС. "Ние сме заинтересовани от присъединяване към БРИКС. Чрез БРИКС, чрез нашето сътрудничество, възнамеряваме да постигнем нови източници на растеж във финансирането на технологиите", отбеляза министърът.

Каква е ролята на БРИКС?

Той отбеляза, че в днешния свят сътрудничеството е много важно както на регионално, така и на глобално ниво, тъй като стимулира световния икономически растеж. Кан Зау добави, че в бъдеще групи за сътрудничество като БРИКС, ШОС и АСЕАН ще играят важна роля в света, тъй като няма да има хегемон, а "общо лидерство".

"Ще има определена група държави, нации, които ще си сътрудничат в много неща: технологии, ресурси - и това ще доведе до висок икономически растеж", заключи министърът.

Групата БРИКС се разшири миналата година отвъд Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, за да включи членове като Иран и Индонезия. Лидерите на срещата на върха на групата в Бразилия изразиха косвени критики към военната и търговската политика на САЩ.

Тръмп също така се прицели конкретно в Бразилия, обявявайки 50% мито върху вноса ѝ, считано от август, и започвайки отделно разследване на това, което Вашингтон нарече "нелоялни" търговски практики на Бразилия.

