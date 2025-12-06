От Москва се води нова битка за Сирия: Съюзници на Асад готвят отмъщение

Лица, лоялни на сирийския бивш диктатор Башар Асад, които са избягали от Сирия след падането му от власт през декември 2024 г., наливат милиони долари към десетки хиляди потенциални бойци. С този ход се надяват да предизвикат въстания срещу новото правителство в Дамаск и да си върнат част от загубеното влияние, сочи разследване на Reuters. Асад, чийто режим бе поддържан от Русия и Иран дълги години, избяга в Москва, след като коалиция от бунтовници, водена от "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) тръгна от Северна Сирия и стигна до портите на столицата.

Някои източници казват, че той се е примирил с изгнанието си в руската столица, но други висши фигури от неговия кръг, включително брат му, ги боли от загубата на властта.

Двама близки до Асад финансират около 50 000 бойци за отмъщение

Двама от мъжете, които някога са били най-близки до Асад, генерал-майор Камал Хасан и милиардерът Рами Махлуф, се състезават за формирането на милиции в крайбрежната част на Сирия и Ливан, съставени от членове на тяхната малцинствена алауитска секта, отдавна свързана със семейството на бившия президент, установява агенцията в свое разследване: Сектата на Асад и отмъщението: Какво се случва с алауитите и новото клане в Сирия?

Като цяло, двамата мъже и други фракции, които се борят за властта, финансират повече от 50 000 бойци с надеждата да спечелят тяхната лоялност.

Братът на Башар Асад, Махер, който също е в Москва и контролира хиляди бивши войници, все още не е дал пари или заповеди, казват четирима души, близки до семейството.

Снимка: Getty Images

Една от наградите за Хасан и Махлуф е контролът над мрежа от 14 подземни командни центъра, построени по крайбрежието на Сирия към края на управлението на Асад, както и над скривалища с оръжия. Двама офицери и сирийски регионален губернатор потвърждават съществуването на тези скрити помещения, подробности за които не могат да се видят на снимки, разгледани от разследващите журналисти.

Грандиозните планове на Хасан и Махлуф се сблъскват: разединена Сирия

Хасан, който беше шеф на военното разузнаване на Башар Асад, неуморно се обажда и изпраща гласови съобщения на командири и съветници. В тях той изразява гнева си от загубеното влияние и очертава грандиозни визии за това как би управлявал крайбрежната част на Сирия, където живее по-голямата част от алауитското население на страната.

Махлуф, който е роднина на семейство Асад, някога използва бизнес империята си, за да финансира диктатора по време на гражданската война, но впоследствие влиза в конфликт с по-влиятелните си роднини и завършва с години под домашен арест. Сега в разговорите и съобщенията си той се представя като месия, който ще се върне на власт след апокалиптична финална битка.

От изгнанието си в Москва Хасан и Махлуф си представят разединена Сирия и всеки от тях иска контрол над районите с алауитско мнозинство. И двамата са похарчили милиони долари в конкурентни усилия да изградят свои сили, установява Reuters.

Новата власт ще разчита на стар приятел на Асад, станал му враг

За да се противопостави на заговорниците, новото правителство на Сирия разгръща друг бивш лоялист на Асад – детски приятел на новия президент Ахмед ал-Шараа. Става въпрос за Халед ал-Ахмад, който стана паравоенен лидер при управлението на Асад, а след това премина на другата страна по време на войната. Причината - диктаторът се обърна срещу него. Задачата на този човек сега е да убеди бившите алауитски войници и цивилни, че бъдещето им е свързано с новата Сирия.

"Това е продължение на борбата за власт в режима на Асад", казва Ансар Шахуд - изследовател, който изучава диктатурата от повече от десетилетие. "Тази конкуренция продължава и сега, но вместо целта да се угоди на Асад, фокусът е върху намирането на негов заместник и контролирането на алауитската общност".

Снимка: Getty Images

Подробностите за заговора се базират на интервюта с 48 души, които имат пряко знание за конкуриращите се планове. Всички са говорили при условие за анонимност. Агенция Reuters също така е прегледала финансови документи, оперативни документи и разменени гласови и текстови съобщения.

Губернаторът на крайбрежния регион Тартус, Ахмед ал-Шами, казва, че сирийските власти са наясно с основните линии на плановете и че са готови да се борят с тях. Той добавя, че мрежата от командни центрове по крайбрежието е отслабена. "Сигурни сме, че те не могат да направят нищо ефективно, предвид липсата на силни инструменти на място и слабите си възможности", смята Ал-Шами.

Шансовете за успех са малки

Засега перспективите за успешно въстание изглеждат малки. Главните заговорници Хасан и Махлуф са в ожесточена вражда помежду си. Надеждите им да спечелят подкрепата на Русия, някога най-мощният политически и военен поддръжник на Асад, се изпаряват. Много алауити в Сирия, които също са страдали под управлението на диктатора, не вярват и на двамата. А новото правителство работи за осуетяване на плановете им.

Хасан твърди, че контролира 12 000 бойци, а Махлуф – поне 54 000, сочат вътрешни документи на фракциите им. Командирите на място казват, че бойците обаче получават мизерни заплати и вземат пари и от двете страни. Изгнаниците все още явно не са мобилизирали никакви сили.

