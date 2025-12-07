Япония сигнализира, че Китай насочва оръжейни радари към самолетите й

Япония заяви в неделя, че китайски изтребители са насочили радар за управление на огъня към японски военни самолети при два „опасни“ инцидента близо до японските острови Окинава, което Пекин отрече, пише "Ройтерс". Насочването на радар за управление на огъня към друг самолет е заплашителна стъпка, защото сигнализира за потенциална атака и може да принуди целевия самолет да предприеме маневри за отклонение.

Случаят идва на фона на обтегнатите китайско-японски отношения заради Тайван. Сблъсъците близо до острови, за които претендират както Япония, така и Китай, са най-сериозните сблъсъци от години и вероятно ще ескалират допълнително напрежението между двете източноазиатски сили.

Как ще реагира Япония?

На среща с австралийския министър на отбраната Ричард Марлес в Токио, Коидзуми заяви, че Япония ще реагира „решително и спокойно“ на поведението на Китай за поддържане на регионалния мир и стабилност.

„Тези радарни осветявания надхвърлиха необходимото за безопасния полет на самолетите“, написа министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми в платформата X, добавяйки, че Япония е подала протест до Китай заради „жалкия“ инцидент в събота.

Китайският отговор

Говорител на китайския флот, полковник Уанг Сюменг, заяви, че японски самолети многократно са се приближавали и са нарушавали работата на китайския флот, докато той е провеждал предварително обявени летателни тренировки на палуби източно от пролива Мияко. ОЩЕ: На военно ниво: Сърбия и Китай се сближават, НАТО под напрежение