Мощно земетресение в Бангладеш, има жертви (ВИДЕО)

Мощно земетресение разтърси Бангладеш в покрайнините на пренаселената столица Дака, като загинаха най-малко трима души, съобщиха здравни служители.

Земетресението с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер е ударило в 10:38 ч. близо до град Нарсингди, на около 33 километра от Дака, според Американската геоложка служба (USGS).

Земетресението предизвика паника сред много от 170-милионното население на страната, което е с мюсюлманско мнозинство и беше в почивка.

Репортери на АФП в Дака видяха хора да плачат по улиците, а други да изглеждат шокирани.

Трима души са загинали, включително студент по медицина, съобщиха от здравното министерство.

USGS предупреди за потенциални „значителни жертви“ и щети.

Трусът е продължил 26 секунди, а епицентърът му е бил в район Мадхабди в Нарсингди, според Метеорологичната служба на Бангладеш, която е регистрирала магнитуд от 5,7.

Силни трусове са били усетени чак в индийския град Колката, на повече от 325 километра от епицентъра.

Нямаше незабавни съобщения за жертви или значителни щети в Индия, предава БГНЕС.

