Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран, предупреждавайки, че режимът на аятолах Али Хаменей ще бъде „силно ударен“ от САЩ, ако загинат още протестиращи. "Наблюдаваме ситуацията много внимателно. Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат ударени много силно от Съединените щати“, бяха точните думи на републиканеца, изречени пред репортери на борда на Air Force One. Той не даде повече подробности.

Още: В Иран става все по-зле: Режимът на аятолаха атакува и болници, за да арестува протестиращи (ВИДЕО)

Коментарът на президента на САЩ идва, след като и миналата седмица той предупреди, че ако Техеран „убива с насилие мирни протестиращи“, САЩ ще се намесят. От Ислямската република тогава му отговориха със заплаха за отмъщение: Иран отговори на Тръмп: Ще има отмъщение, ако се намеси в протестите.

Trump threatens Iran once again:



If they start killing people like they’re having in the past, they’re going to get hit very hard by the U.S.



We’re watching very closely. pic.twitter.com/i6YT6TP9Dm — Clash Report (@clashreport) January 5, 2026

Смъртоносните протести в Иран

Смъртоносни сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност избухнаха в Иран този уикенд. Демонстрациите срещу повишаването на цените влязоха във втората си седмица. Най-малко 12 души, включително от силите за сигурност, са били убити от началото на протестите, започнали със стачка на търговците в Техеран на 28 декември, гласят данни на AFP, базирани на официални доклади.

Базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека (HRANA) съобщи, че през нощта са били отчетени антиправителствени протести в столицата Техеран, в Шираз и западните региони. В понеделник сутринта групата съобщи, че демонстрации са се състояли в над 220 места в 26 от 31 провинции на Ислямската република, в резултат на което са били арестувани над 990 души.

Още: Протестите в Иран не спират, задава ли се смяна на властта? (ВИДЕО)

Базираните в Норвегия правозащитни групи Hengaw и Iran Human Rights съобщиха, че четирима кюрдски протестиращи са били убити в окръг Малекшахи в събота, а десетки са ранени. Иранските медии съобщиха, че един член на силите за сигурност е бил убит от „бунтовници“.

Това са най-сериозните протести в Иран от 2022 г., когато смъртта на 22-годишната жена от кюрдски произход Махса Амини в полицейски арест предизвика демонстрации в цялата страна. Макар и по-малки по мащаб, настоящите протести представляват ново предизвикателство за 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей: Иранският аятолах Хаменей ще бяга в Русия.

Протестите в Иран избухнаха след рязък срив на местната валута вследствие на санкциите на ООН, като 1 долар сега струва около 1,4 милиона риала. Цените на основни продукти като месо и ориз са се повишили значително. Страната се бори с инфлация от около 40%, пише Deutsche Welle.

Първоначално водени от търговци в Техеран, демонстрациите се разшириха до искания за широки промени и се разпространиха в цялата страна. В отговор на икономическия натиск правителството обяви временна месечна помощ, равняваща се на около 7 долара за четири месеца.

Още: Властите в Иран стрелят с картечници по протестиращите (ВИДЕА)