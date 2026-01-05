Иранският аятолах Хаменей ще бяга в Русия

Върховният лидер на Ислямска република Иран аятолах Али Хаменей има "план за бягство", който включва оттегляне в Русия, ако протестите, обхванали страната, продължат да се разрастват. Това твърди британският вестник The Times.

Планът, наречен от британския доклад "План Б", включва 86-годишния Хаменей и 20 негови близки, включително членове на семейството му и негови помощници.

"Те са начертали маршрут за бягство от Техеран, в случай на такава необходимост", коментира източникът пред The ​​Times , добавяйки, че режимът е зает със "събирането на активи, имоти в чужбина и пари в брой, за да улесни безопасното си изтегляне" от Иран.

Планът предвижда и начин за опазване на огромната му мрежа от активи, която според разследване на Ройтерс от 2013 г се оценява на около 95 милиарда долара и включва организацията "Setad" - една от най-мощните организации в Иран, и системата от полудържавни благотворителни фондации на аятолаха, известни с финансовата си непрозрачност.

"План Б" обхваща Хаменей и неговия много тесен кръг от сътрудници и семейство, включително неговия син и предполагаем наследник Моджтаба, пише The Times, позовавайки се на източници от разузнаването.

В доклада се споменава също, че според бившия служител на израелското разузнаване Бени Сабти, Хаменей ще замине за Русия, тъй като "за него няма друго място".

Хаменей неведнъж е казвал, че "се възхищава на Путин, като иранската култура е много близка до руската", пише още в доклада.

Планът на Хаменей наподобява бягството на Асад от Сирия

Планът, разкрит от The Times, изглежда подобен на този, използван от бившия сирийски диктатор Башар Асад , който избяга от Сирия в Русия, когато режимът падна през ноември 2024 г.

Асад сега живее в руски лукс и "опреснява знанията си по офталмология", съобщи "Гардиън" на 19 декември, позовавайки се на източници, близки до семейството.

Приятел на семейство Асад коментира пред изданието , че "той отново учи руски и опреснява знанията си по офталмология. Това е негова страст, очевидно не се нуждае от пари", предполагайки, че целевата му клиентела ще бъде богатият елит на Москва.

Бягство при загуба на контрол

Тежкото икономическо положение в страната предизвика национални протести през последната седмица, които се разпространиха в градове из цял Иран, включително свещения град Кум.

Демонстрантите твърдят, че полицията и силите за борба с безредиците, милицията Басидж, армията и Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) използват водни оръдия и сълзотворен газ, както и открито стрелят по демонстранти, за ​​да потушат митингите, пише още The ​​Times.

Хаменей държи абсолютното командване над целия този репресивен апарат, контролирайки също така медиите и съдилищата в страната. Той разчита до голяма степен на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, за да държи властта.

Източник: Getty Images

Протоколът за бягство ще бъде задействан, ако Върховният лидер сметне, че тези сили вече не се подчиняват на заповедите му. Психологически профил на западното разузнаване, цитиран от The Times, отбелязва, че макар Хаменей да контролира ключови назначения и силите за сигурност, за да предотврати дезертьорство, той остава предпазлив.

Определяйки го като "параноичен" лидер, профилът предполага, че тази черта е била движещата сила на планирането на бягството му. "От една страна, той е силно идеологически мотивиран, но от друга е прагматичен в това, което вижда", пише изданието.

Намесата на САЩ

Докато протестите в Иран се разрастват, администрацията на американският президент Доналд Тръмп продължава кампанията си за "максимален натиск" върху Ислямската република.

Тръмп отправи послание, че е много възможно САЩ да се разправят с иранския режим по подобен начин, както направиха в събота с бившия венецуелски президент Николас Мадуро. Американските власти предупредиха режима на аятоласите да не използва сила срещу протестиращите.

Това сякаш даде нов тласък на протестите. В неделя фарси акаунтът на Държавния департамент на САЩ публикува снимка на президента Тръмп и посланието: "Президентът Тръмп е човек на действието. Ако не знаехте, сега знаете".

Тръмп също така заяви пред репортери на борда на Air Force One, че "ако убиват хора, както са правили в миналото, ще бъдат ударени сериозно от Съединените щати".