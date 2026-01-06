Арести и смърт: Иранският режим опитва да засили агресията срещу протестиращите, но заплахата на Тръмп е пречка (ВИДЕО)

Масовите протести в Иран, които се "възродиха" в края на 2025 г. заради покачването на цените и обезценяването на местната валута вследствие на санкциите на ООН, продължават със сблъсъци между граждани и силите за сигурност. Демонстранти хвърлиха коктейли „Молотов“ по силите за сигурност в Шазанд, провинция Маркази, и Лахиджан, провинция Гилан, съответно на 4 и 5 януари. На 4 януари в Сараблех, провинция Илам, един човек е размахал пушка и е стрелял във въздуха, скандирайки „Смърт на Хаменей“ по адрес на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Не е ясно обаче дали този инцидент е станал по време на протест, не се знае и дали появилото се видео е ново.

لاهیجان؛ پرتاب کوکتل مولوتف به سوی خودروی حکومتی، شامگاه ۱۴ دی ۱۴۰۴ pic.twitter.com/6rJqpXjaYa — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 5, 2026

#ایلام سرابله ۱۳ دی

با کشته شدن تعدادی از مردم ٫ برخی جوانان مسلح شده اند pic.twitter.com/wuuJMrdKd9 — آنسوی دیوارها (@beyondthewalls2) January 4, 2026

Мащабът на протестите

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо протестите, регистрира общо поне 179 демонстрации в 24 провинции от 2 до 5 януари. А от 28 декември насам, когато недоволството избухна за първи път по-бурно след протестите от 2022 г., са отчетени 369 демонстрации в 28 от 31 провинции в Иран. Протестите, започнали със стачка на търговците в Техеран, прераснаха в по-широко гражданско недоволство срещу повишаващите се разходи за живот и срещу режима на аятоласите.

От института са регистрирали 17 средноголеми протеста в Иран, т.е. с повече от 100 участници, от 2 януари насам. Губернаторът на провинция Кум съобщи пред иранските държавни медии на 4 януари, че около 150 до 200 души са участвали в протестите в провинцията в нощта на 2 януари, а 400 до 450 души са се включили в тях на 3 януари. Повечето от демонстрантите са на възраст между 14 и 28 години. Не може обаче да се направи независима оценка на тези числа.

Иранският режим с агресивни изявления спрямо протестиращите

Иранският режим, изглежда, е преминал към по-сурови и по-принудителни репресии, след като висши служители започнаха да правят разграничение между „бунтовници“ и „протестиращи“ и да призовават за репресии срещу „бунтовниците“. Иранският върховен лидер Али Хаменей изнесе реч на 4 януари, в която заяви, че демонстрациите са приемливи, но се различават „от бунтовете“. Разговорите с „бунтовниците“ били безполезни - те трябвало да бъдат "поставени на мястото им", заяви аятолахът.

Главата на иранската съдебна власт Голам Хосеин Мохсени Еджеи също призова съдебната власт да действа решително срещу "бунтовниците" и заяви, че този път режимът "няма да прояви милост" към тях.

Снимка: Getty Images

Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили генерал-майор Абдол Рахим Мусави заяви по време на среща с командирите на Командването за правоприлагане на 4 януари, че силите ще поставят "бунтовниците на мястото им" с подкрепата на обществото.

Арести и жертви

Тези агресивни изявления на висши длъжностни лица идват на фона на нарастващия брой съобщения за арести и жертви, свързани с протестите. Иранските власти са арестували близо 1000 души, включително непълнолетни, и са убили най-малко 16 души от началото на демонстрациите на 28 декември, изчислява ISW.

Няколко медии съобщиха, че иранските сили за сигурност са нахлули в болница в град Илам в едноименната провинция, за да арестуват ранени протестиращи. Силите за сигурност също така са изстреляли сълзотворен газ в болницата и са нахлули в отделенията, за да търсят пострадали демонстранти: В Иран става все по-зле: Режимът на аятолаха атакува и болници, за да арестува протестиращи (ВИДЕО).

Град Малекшахи, намиращ се в провинция Илам, която е в западната част на Иран, е бил основен център на протестните действия и репресиите на режима през последните дни.

Агенция „Фарс“, свързана с Иранската революционна гвардия, заяви на 3 януари, че някои безредици в западните провинции са приели формата на „организирани клетки“ и „полувоенни атаки“. Подразделението "Хазрат-е Аболфазл" на Революционната гвардия в провинция Лорестан, Западен Иран, също издаде изявление на 5 януари и предупреди, че „периодът на умиротворяване“ спрямо „елементите на безредици“ е приключил.

Режимът на Али Хаменей е имал други планове

Иранските власти явно са обмисляли по-малко насилствен подход за овладяване на протестите, но след речта на Хаменей от 4 януари са преминали към по-твърди и по-репресивни мерки. Трима неназовани ирански представители са заявили пред The New York Times на 4 януари, че Върховният съвет за национална сигурност е провел извънредно заседание в началото на годината, за да обсъди овладяването на демонстрациите с „по-малко насилие“, за да не се подклажда общественото недоволство.

Снимка: Getty Images

И началникът на генщаба Мусави, и лидерът на съдебната власт Мохсени Еджеи са членове на Съвета. Изявленията им, направени след заседанието, обаче сочат, че режимът е преминал към по-твърд подход за потушаване на продължаващите протести.

Заплахите на Тръмп засега работят в полза на иранските протестиращи

Иранските власти считат, че последните заплахи от страна на САЩ са ограничили способността им да реагират ефективно на протестите. Неназовани официални лица са заявили пред Reuters на 5 януари, че заплахата на американския президент Доналд Тръмп да се намеси в иранските протести е усложнила ситуацията за Техеран. Републиканецът каза следното по адрес на режима в Ислямската република: "Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат ударени много силно от Съединените щати".

Междувременно се твърди, че на 4 януари Революционната гвардия е провела учения по противоракетна и противовъздушна отбрана в няколко града, включително Техеран и Шираз. Това подсказва, че Иран е все по-загрижен във връзка с евентуално подновяване на конфликта с Израел след посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон: 12-дневна война между Израел и Иран, примирие насред катастрофа в Газа: 2025 г. в Близкия изток.