МВнР с кризисен щаб заради войната в Иран

28 февруари 2026, 11:05 часа 318 прочитания 0 коментара
Министерството на вътрешните работи (МВнР) създаде Кризисен щаб заради войната в Иран. Във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран, МВнР следи ситуацията в 24-часов режим, се казва в съобщение до медиите. По указание на министър Надежда Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници.

Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР.

Призоваваме българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.

Съгласно указания на МВнР, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.

