Първата световна титла на Михаел Шумахер, трагедията със Сена и измамата на Бенетон: Сезон 1994 излиза на големия екран

През 2026 година феновете на киното и Формула 1 ще могат да се насладят на нов филм за легендата Михаел Шумахер. Netflix потвърди, че ще бъде пуснат нов документален филм за германския пилот. Той ще се казва "Шумахер '94" и ще се фокусира изцяло върху първия шампионски сезон на седемкратния първенец през 1994 г. Шумахер, в първия си сезон с Бенетон през 1994 г., спечели осем от 12-те Гран при, завърши втори в две състезания и се оттегли от останалите две, спечелвайки първата си титла в шампионата.

Netflix с филм за първата световна титла на Михаел Шумахер

1994 година бележи повратна точка в историята на Формула 1. 25-годишният Михаел Шумахер печели първото Гран при на състезателния сезон в Бразилия, поставяйки началото на безпрецедентна кариера. Германецът печели и следващите две надпревари, давайки сериозна заявка, че ще се бори за титлата. Впоследствие това се превръща в една от най-драматичните и вълнуващи кампании в историята на спорта. Тя е белязана от значими събития като фаталните инциденти на Айртон Сена и Роланд Ратценбергер. Но това не беше единствената трагедия, която хвърли сянка върху първия шампионски сезон на Михаел.

През сезона се появиха сериозни обвинения срещу Шумахер и Бенетон за нарушение на правилата, манипулации и нечестни пилотски маневри. Отборът отказа да предаде разследването от ФИА, но в крайна сметка стана ясно, че използва скрита функционалност в софтуера. Последваха глоби, промяна на правилата, дисквалификации и забрана за участие в две състезания. Всичко това донесе на Михаел и неговия отбор лоша репутация и застраши шансовете му за победа, тъй като му беше позволено да участва само в 12, вместо в 16 състезания. В същото време се появи истинската "Шуми мания".

Съпругата на Михаел - Корина Шумахер, и други близки до него хора споделят спомени за него от онова време. Те си спомнят за безкомпромисния боец на пистата и чувствителния, съпричастен човек извън нея. Корина, която винаги е била негова емоционална опора, също разкрива подробности за началото на една необикновена любовна история, която продължава и до днес.

Филмът ще бъде режисиран от Кристин Фрайтаг и продуциран от LEONINE Documentaries. Той е част от амбцията на Netflix да се развие по отношение на немския. През настоящата година платформата ще публикува редица нови сериали, филми и нехудожествени проекти на немски език и с по-голямо разнообразие.

