Мохамед Халаф: Атаките са срещу цялата държава Иран

Нещата отиват към ескалация. Както виждам атаките не са насочени само към няколко цели, а към цялата държава Иран. Това каза по БНР журналистът Мохамед Халаф в коментар за обявената от Израел и САЩ превантивна атака срещу Иран.

Вече са ударени техни военни обекти. Потвърдено е, че домът на президента е ударен. Първият удар беше към Министерството на разузнаването на Иран, изброи Халаф.

Още: Руслан Трад за войната в Иран: Европа не е в опасност засега

Според него обаче няма нищо изненадващо в това: "Имаше достатъчно индикации, че това ще се случи още тази седмица".

Той напомни още, че в речта си американският президент Доналд Тръмп е казал доста неща за първи път. Тръмп обвини Иран в различни неща и посочи, че представлява заплаха за сигурността на САЩ, отбеляза той.

Още: Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО)

Тръмп каза още, че не е доволен от хода на преговорите с Иран. Това бяха индикации, че ще започнат атаки, обясни Мохамед Халаф.

Още: Първи удари на Иран срещу Израел