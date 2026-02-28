Войната в Украйна:

Мохамед Халаф: Атаките са срещу цялата държава Иран

28 февруари 2026, 11:46 часа 465 прочитания 0 коментара
Мохамед Халаф: Атаките са срещу цялата държава Иран

Нещата отиват към ескалация. Както виждам атаките не са насочени само към няколко цели, а към цялата държава Иран. Това каза по БНР журналистът Мохамед Халаф в коментар за обявената от Израел и САЩ превантивна атака срещу Иран.

Вече са ударени техни военни обекти. Потвърдено е, че домът на президента е ударен. Първият удар беше към Министерството на разузнаването на Иран, изброи Халаф.

Още: Руслан Трад за войната в Иран: Европа не е в опасност засега

Според него обаче няма нищо изненадващо в това: "Имаше достатъчно индикации, че това ще се случи още тази седмица".

Той напомни още, че в речта си американският президент Доналд Тръмп е казал доста неща за първи път. Тръмп обвини Иран в различни неща и посочи, че представлява заплаха за сигурността на САЩ, отбеляза той.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО)

Тръмп каза още, че не е доволен от хода на преговорите с Иран. Това бяха индикации, че ще започнат атаки, обясни Мохамед Халаф.

Още: Първи удари на Иран срещу Израел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ракетни удари война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва"
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес