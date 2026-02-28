Сваляне на режима в Иран? Владимир Чуков за ударите на Израел и САЩ

Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран. Това каза по БНТ арабистът проф. Владимир Чуков по повод войната на Израел и САЩ срещу Иран, започнала тази сутрин. "Ударът се разгръща. Освен първоначалната информация, отнасяща се до удари в Техеран, по-специално министерството на разузнаването, твърди се, че са търсени ликвидации на водещи личности от иранската власт. Преди малко разбираме, че ударите са не само в столицата, ами поне едно десетина провинции в Иран. Очевидно, ситуацията е много по-сериозна и ако в началото имаше съмнения за притискане на иранските преговарящи в Женева да бъдат по-отстъпчиви, според мен сега имаме предвид най-вече свалянето на режима.", категоричен бе проф. Чуков.

Иран да разкрие огневата си мощ

Експертът припомни, че преди дни е имало индикации за подобно развитие, включително атака “в сърцето на иранските институции за сигурността“, което според него подсказва за целенасочена стратегия.

Снимка Getty Images

“Това, което става в момента, е в пълна координация с американските въоръжени сили, които са в региона. Някои дори казват, че те практически участват.“, подчерта той.

“Идеята е Иран да бъде принуден, след като Израел атакува, да отговори, т.е. да разкрие своите огневи възможности, които поне на този етап, поне към днешната минута, не виждаме да има някаква иранска реакция по отношение на връщане на удара към Израел.“, смята още Чуков.

Ситуацията остава динамична, като в следващите часове се очаква да стане ясно дали Техеран ще предприеме ответни действия.

