Руслан Трад за войната в Иран: Европа не е в опасност засега

Европейската територия за момента не е в опасност, чисто стратегически и тактически, смята журналистът и военен анализатор Руслан Трад по БНР по повод войната на Израел и САЩ срещу Иран. Турция вече е активирана като щит, който да защитава Европа и други натовски страни. Турската армия е приведена в готовност, подчерта той. Но основна цел на ирански удари ще бъдат израелски цели и позиции на САЩ в Близкия изток. Тръмп намекна, че Иран е готвел да атакува и европейските приятели. Но Иран би направил нещо такова при отчаяние - нещо, което в момента се очертава като възможност за Иран предвид официалната военна кампания срещу Техеран, припомни журналистът.

Морска блокада

Очаквам, че ще има и морска блокада срещу Иран, заяви Трад. Събитията не са изненадващи смята той. "Много пъти сме говорили, че отиваме към такава ескалация, още когато приключи първата война между Израел и Иран, защото нито една от страните, които участваха и те са същите и в момента - САЩ, Израел и Иран, не са готови да спрат ескалацията, тъй като не са постигнати основните искания един към друг", обясни той и напомни също, че преговорите не вървят още от първия кръг.

Снимка Getty Images

Колко ще продължи войната

"Сега единствената неизвестна е колко точно ще продължи тази кампания. Всички сектори се готвим за многоседмична кампания с много слоеве на атаки", коментира журналистът. По думите му има индикации, че петролната индустрия е една от целите, което ще има глобални последици.

Първата вълна от удари засегна основно военна инфраструктура, отбеляза журналистът и добави:

"Тепърва ще виждаме такива удари. Те продължават и в момента. Вече има потвърдено използване и на американски самолети, не само на Израел".

Според него решенията на Тръмп ще имат сериозно развитие в следващите дни. Към момента на разговора с Трад, Иран все още не бе отвърнал на ударите, но журналистът подчерта, че страната е в готовност да направи това:

"Има възможност Иран да отвърне военно, въпреки че е по-слаб от чисто военен смисъл. Това нека да не се заблуждава аудиторията, че Иран няма козове, които да използва - има такива, включително с атаки посредством съюзнически сили, но също може да използва структури, които са на територията на европейски страни“.

