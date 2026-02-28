Войната в Украйна:

Руслан Трад за войната в Иран: Европа не е в опасност засега

28 февруари 2026, 11:28 часа 323 прочитания 0 коментара
Руслан Трад за войната в Иран: Европа не е в опасност засега

Европейската територия за момента не е в опасност, чисто стратегически и тактически, смята журналистът и военен анализатор Руслан Трад по БНР по повод войната на Израел и САЩ срещу Иран.  Турция вече е активирана като щит, който да защитава Европа и други натовски страни. Турската армия е приведена в готовност, подчерта той. Но основна цел на ирански удари ще бъдат израелски цели и позиции на САЩ в Близкия изток. Тръмп намекна, че Иран е готвел да атакува и европейските приятели. Но Иран би направил нещо такова при отчаяние - нещо, което в момента се очертава като възможност за Иран предвид официалната военна кампания срещу Техеран, припомни журналистът.

Още: САЩ участват в ударите на Израел срещу Иран. Имало е опит да бъде убит иранският президент? (ВИДЕО)

Морска блокада

Очаквам, че ще има и морска блокада срещу Иран, заяви Трад. Събитията не са изненадващи смята той. "Много пъти сме говорили, че отиваме към такава ескалация, още когато приключи първата война между Израел и Иран, защото нито една от страните, които участваха и те са същите и в момента - САЩ, Израел и Иран, не са готови да спрат ескалацията, тъй като не са постигнати основните искания един към друг", обясни той и напомни също, че преговорите не вървят още от първия кръг.

Снимка Getty Images

Още: Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО)

Колко ще продължи войната

"Сега единствената неизвестна е колко точно ще продължи тази кампания. Всички сектори се готвим за многоседмична кампания с много слоеве на атаки", коментира журналистът. По думите му има индикации, че петролната индустрия е една от целите, което ще има глобални последици.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Първата вълна от удари засегна основно военна инфраструктура, отбеляза журналистът и добави:

"Тепърва ще виждаме такива удари. Те продължават и в момента. Вече има потвърдено използване и на американски самолети, не само на Израел".

Още: Първи удари на Иран срещу Израел

Според него решенията на Тръмп ще имат сериозно развитие в следващите дни. Към момента на разговора с Трад, Иран все още не бе отвърнал на ударите, но журналистът подчерта, че страната е в готовност да направи това:

"Има възможност Иран да отвърне военно, въпреки че е по-слаб от чисто военен смисъл. Това нека да не се заблуждава аудиторията, че Иран няма козове, които да използва - има такива, включително с атаки посредством съюзнически сили, но също може да използва структури, които са на територията на европейски страни“.

Още: Първите цели на ударите на Израел и САЩ в Иран: Списък

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Руслан Трад война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва"
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес