Първите цели на ударите на Израел и САЩ в Иран: Списък

Ето кои са първите поразени цели в Иран от ракетните удари на Израел и САЩ, според, според военния телеграм канал De Re Militari:

Министерство на разузнаването:

Министерство на отбраната;

Резиденция на върховния лидер Али Хомейни;

Резиденция на президента Масуд Пазешкиан;

Централа на Организацията за атомна енергия;

Военният комплекс Парчин, който е най-големият полигон за тестове и разработка на балистични ракети;

Междувременно премиерът Бенямин Нетаняху обяви името на операцията - “Ревът на лъва“. Вече има израелски данни, че над 30 цели в Иран са били поразени. Ирански медии съобщават, че са били бомбардирани иранското военно министерство, разузнавателния департамент, резиденцията на върховния лидер Али Хаменей и Иранската организация за ядрена енергия в Техеран.

Още: НА ЖИВО: Израел и САЩ започнаха нова война срещу Иран

Според турския информационен проект Clash Report, вече е имало опит да бъде убит иранският президент Масуд Пезешкиан - това са израелски данни. Иранската агенция Mehr отрича и твърди, че Пезешкиан е "в отлично здраве".

Също израелски източници твърдят, че е убит началникът на иранския генщаб Амир Хатами. Израелското издание YNet твърди на база израелски източници, че "всяка изстреляна ракета има за цел свой собствен адрес".

Отделно, има втора вълна от въздушни удари срещу Техеран - израелската армия е категорична, че още утре (1 март) иранската столица щяла да изглежда съвсем различно.

От своя страна ирански източници твърдят, че Техеран ще отвърне на удара.

Още: САЩ участват в ударите на Израел срещу Иран. Имало е опит да бъде убит иранският президент? (ВИДЕО)