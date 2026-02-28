Първи думи на Нетаняху след атаката срещу Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се обърна към гражданите на Израел, като призова за търпение през следващите дни. "Преди няколко минути Израел и Съединените щати започнаха операция за елиминиране на съществуващата заплаха, представлявана от терористичния режим в Иран. Благодаря на нашия голям приятел, президента Доналд Тръмп, за неговото историческо лидерство“, каза Нетаняху.

Първи удари на Иран срещу Израел

"Проля нашата кръв"

Той заяви, че в продължение на 47 години аятолахският режим призовава за „смъртта на Израел“ и „смъртта на Америка“. „Той проля нашата кръв, уби много американци и извърши масови убийства срещу собствения си народ. На този брутален терористичен режим не трябва да се позволява да се въоръжи с ядрени оръжия, които биха му позволили да заплашва цялото човечество“, добави премиерът.

Още: Руслан Трад за войната в Иран: Европа не е в опасност засега

Според него съвместните действия на Израел и Съединените щати ще създадат условия „смелият ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце“.

Свободата

„Дойде време всички народи на Иран – персийци, кюрди, азербайджанци, белуджи и ахвази – да се освободят от игото на тиранията и да създадат свободен и миролюбив Иран. Призовавам вас, граждани на Израел, да следвате инструкциите на Командването на гражданската защита. В следващите дни, по време на операция „Лъвски рев“, всички ще се нуждаем от търпение и издръжливост“, добави Нетаняху.

Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО)