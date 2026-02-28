Спорт:

Ето колко милиона се дават за заплати в Първа лига: от къде идват парите?

28 февруари 2026, 9:52 часа 118 прочитания 0 коментара

Често се говори колко неоправдани са високите заплати на футболистите и като цяло на всички, свързани със спорта. Дори и в родната Първа лига. Е, УЕФА изготви финансов доклад за 2025 г., в който подробно се разглеждат данните за заплати, които българските клубове дават. Според централата в отборите ни за 2025 г. са се дали 59 милиона евро за заплати на футболистите.

70% от приходите на клубовете отиват за заплати на футболистите

Данните от доклада показват, че на месец за заплати се дават 70% от общите приходи, които клубовете генерират. Възнагражденията за 2025 г. са се увеличили с 8% спрямо тези от 2023 г. и със сигурност парите, които играчите ще вземат през 2026 г. ще бъдат повече. Общите приходи на клубовете за миналата година са били 85 милиона евро, като повишението спрямо 2023 г. е в размер на 7%.

УЕФА

Наблюдава се спад в парите, получени от продажба на билети

Ето и как са разпределени тези приходи. Цели 15% са дошли от УЕФА под формата на солидарни плащания и печалби от участие на българските клубове в европейските клубни турнири. 3 милиона евро в касите на клубовете пристигат от телевизионни права. Това е повишение с 9% спрямо 2023 г. А от билети за мачовете отборите прибират 4 милиона евро, като тук се отчита спад в приходите с цели 16% спрямо 2023 г.

