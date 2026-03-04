Иран стреля по ядрено оръжие на САЩ в турската база "Инджирлик" и издаде фетва за убийството на Тръмп (ВИДЕО)

Не една, а две ракети, изстреляни от Иран, са били насочени към територията на югоизточната съседка на България - Турция. Втората ракета е летяла към много известната военна база "Инджирлик", където има и американско ядрено оръжие. Кораб на американските военноморски сили в Средиземно море я е прехванал и свалил с ракета SM-3, съобщава специализираното издание De Re Militari в официалния си канал в Телеграм.

Във военновъздушната база "Инджирлик" в Южна Турция (на 110 км от границата със Сирия) се съхраняват американски ядрени оръжия, което прави обекта ключов за сигурността на НАТО. Базата е част от стратегията за ядрено възпиране на Алианса.

Другата ракета, летяща към Турция, беше свалена над сирийския град Камишли - ОЩЕ: Показаха иранската ракета, паднала на по-малко от 1000 километра от България (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Ердоган увери, че сигурността на Турция - по въздух, море и суша, не е оставена на случайността. Работим в тясно сътрудничество с НАТО, каза той. Но това дойде на фона на статия в The Washington Post, според която сенатор Марк Уорнър, заместник-председател на Комисията по разузнаване в Сената, е предупредил, че резервите от ракети-прехващачи на САЩ се изчерпват с такава скорост заради войната с Иран, че е въпрос на няколко дни да се стигне до момент, в който ще трябва да се решава коя ракета/дрон, изстреляни от Иран, е по-важно да бъде свалена/свален за сметка на друга/друг:

Turkish President Erdogan:



In these difficult days that our region is going through, we never leave the security of our borders and airspace to chance.



As in the incident this morning, we are in close consultation with our NATO allies, taking every necessary measure and…

Междувременно, аятолах Абдула Джавади издаде фетва за джихад, с която призовава правоверните да пролеят кръвта на американския президент Доналд Тръмп, което, според фетвата, било техен свещен дълг. В Иран се проповядва шиитски ислям - почти навсякъде в Близкия изток водещ е сунитският ислям.

Iran's Grand Ayatollah Abdollah Javadi Amoli issued a jihad fatwa, declaring that "shedding the blood of Trump and the Zionists is obligatory."

Същевременно, изданието Rudaw съобщи, че в Ирак буквално е изгаснал токът и то в национален мащаб. Причината за момента не е ясна.

