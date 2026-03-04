Битка за властта в Северна Корея започва: Дъщерята или сестрата на Ким?

На Деветия конгрес на управляващата Работническа партия на Северна Корея сестрата на настоящия лидер Ким Йо Чен беше повишена до длъжност на министерско ниво – тя стана партиен директор, съобщи миналата седмица държавната корейска информационна агенция KCNA. Освен това тя беше номинирана и за кандидат за Политбюро – това е елитният партиен орган, който се отчита пред Ким Чен Ун.

В същото време севернокорейският диктатор изглежда подготвя и 13-годишната си дъщеря (предполага се, че е на толкова години) за възможна кандидатка за поемане на властта. Ким Чу Е се появява все по-често редом с баща си на важни събития ß например на нощния военен парад миналата сряда.

Възможни са съперничества в семейство Ким

Усилията на Ким Чен Ун да изведе дъщеря си на преден план могат да предизвикат борба за власт с нейната влиятелна леля Рах Чон Ил, бивш заместник-началничка на Южнокорейската национална разузнавателна служба (NIS) и бивша посланичка в Обединеното кралство, според британския вестник "Телеграф".

Друг бивш заместник-началник на NIS, Хан Ки Бом, обаче вижда в спекулациите за битки за власт по-скоро "хипотетичен сценарий с малка вероятност".

"Възможно е да има психологическо напрежение или съперничество между Ри Сол Джу, съпругата на Ким Чен Ун, и Ким Йо Чен. Ако съпругата може да споделя своите виждания по темата с мъжа си, то сестрата на севернокорейския лидер трябва да се подчинява на авторитета на брат си. Затова дори да съществуват напрежения между тях в момента, те не могат да бъдат обсъждани открито", казва Хан.

"Но Ким Чу Е не е присъствала на конгреса. Тя е твърде млада, за да се счита за наследник", продължава Хан. Освен това дискусиите за наследяване са далечен сценарий, който ще стане актуален само ако Ким се сблъска със сериозни здравословни проблеми след време, добавя Хан. Според него честите публични изяви на Ким Чен Ун заедно с дъщеря му служат за подчертаване на приемствеността и утвърждаването на собственото му лидерство. "Присъствието на Ким Чу Е на ракетни изстрелвания или военни тренировъчни площадки изпраща послание за бъдещото поколение", посочва наблюдателят.

Ким Хьонгсок, бивш южнокорейски заместник-министър на обединението, също смята, че Ким Чу Е може да бъде използвана символично за представяне на бъдещото поколение. За ДВ той казва, че даването ѝ на каквато и да е официална титла би се приело трудно поради младата ѝ възраст.

Относно спекулациите за съперничество между дъщерята и сестрата на Ким Чен Ун експертът смята, че този сценарий е малко вероятен – засега.

Бившият говорител на Министерството на обединението Чонг Джун Хи също заяви пред ДВ, че Ким Чен Ун може да продължи да повишава неофициално дъщеря си.

"Спекулациите за борба за власт са преждевременни. Процесът на наследяване може да продължи едва след като всички претенденти бъдат напълно елиминирани", казва Чонг.

Той също така смята, че ако Ким Йо Чен някога се превърне в пречка за плановете за наследяване на Ким Чен Ун, севернокорейският лидер ще се справи с нея твърдо, "независимо от факта, че тя е негова сестра".

Въпреки това, ако Ким Чен Ун умре внезапно, "Ким Йо Чен може да се превърне в централна фигура на властта, въпреки че може да се появят и амбициозни фигури във военните среди", добави Чонг.

Ким Чу Е вече е прекалено известна, за да напусне страната?

Според друг бивш висш служител на южнокорейското Министерство на обединението, пожелал анонимност, експертите остават разделени по въпроса дали Ким Чу Е вече е определена да наследи политически баща си.

"Възможно е да има церемониални жестове, които да повишат нейния статут, но е твърде рано да я обявим официално за наследник“, казва още той. "Обикновено това би било времето, в което тя би трябвало да учи в чужбина, както някога направиха с баща ѝ и леля ѝ в Швейцария. Но сегашните ѝ публични прояви затрудняват образованието ѝ извън страната."

Южнокорейският представител казва също, че преките потомци имат предимство при наследяването на властта в Северна Корея, което значително намалява шансовете на сестрата на Ким. Подобно изказване преди време е направил и един избягал бивш севернокорейски дипломат – той е уверил, че е "невъзможно Ким Йо Чен да стане най-влиятелната фигура в Северна Корея".

Източник: "Дойче веле"