Птичи грип убива дивите лебеди на Балканите

31 октомври 2025, 17:46 часа 241 прочитания 0 коментара
Птичи грип изглежда убива дивите лебеди на Балканите и по-конкретно тези в Словения, става ясно от новина в хърватската медия "Индекс". Преди ден Словения съобщи за първото огнище на HPAI тази година при ням лебед, намерен мъртъв в община Веление в региона Савинска, се казва в изявлението.

Междувременно министерството на земеделието, горите и рибарството на Хърватия съобщи в петък за увеличение на броя на дивите птици, дали положителни тестове за високопатогенен птичи грип (HPAI) подтип H5N1, като призова всички собственици на домашни птици и птици да се държат отговорно и да спазват мерките.

Те припомниха, че поради изключително високия риск от поява на птичи грип в Хърватия, от 18 ноември 2023 г. са в сила превантивни мерки, определени със заповедта за мерки за предотвратяване на появата и разпространението на птичи грип на територията на страната. ОЩЕ: БАБХ предупреждава за увеличен риск от птичи грип

Деница Китанова
